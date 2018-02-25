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Зимние игры в Пхёнчхане
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2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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25 февраля 2018, 11:52 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Прощание по-королевски: последнее золото — для величайшей Бьорген

Норвежка катком уничтожила всех в марафоне и стала самой титулованной спортсменкой в истории «белых» Олимпиад.

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© РИА "Новости"

Последний шанс для рекорда Бьорген

Заключительная гонка лыжной программы Олимпиады — женский классический марафон был последним шансом для великой лыжницы Марит Бьорген присоединиться к двум восьмикратным олимпийским чемпионам и соотечественникам Бьорну Дэли и Уле-Эйнару Бьорндалену. От россиянок ещё перед началом Игр большего чем попадание в десятку мог ждать только закоренелый оптимист, однако после такой успешной Олимпиады в перспективы Натальи Непряевой и Анастасии Седовой верилось уже по-другому. Юлия Белорукова решила пропустить марафон, а потому квота российской команды не была выбрана полностью. Третьей участницей стала Алиса Жамбалова.

Марит Бьорген рванула со старта и повела за собой пелотон вместе с лидером Кубка мира Хейди Венг, которая здесь пока не выиграла ни одной медали. На первом круге Непряева уверенно держалась в первой десятке, а Седова чуть в глубине. Одетая уж совсем по весеннему американка Джессика Диггинс была выкинута на повороте и была вынуждена выбираться из арьергарда. Впрочем отставание не было фатальным, а темп Бьорген позволял держаться в хвосте группы даже Жамбаловой.

Россиянки не выдержали темпа Бьорген

На втором круге во главе пелотона норвежек сменили шведки. Жёлто-синие быстро взвинтили темп и начали растягивать группу. Первый звоночек прозвенел для Непряевой. Её лыжи постреливали на подъёме и она выпала из первой десятки. Седова и Жамбалова держались вместе в конце основной группы. Первыми жертвами такого рывка стали шведка Анна Хог, финка Айно Кайса Сааринен и олимпийская чемпионка из Норвегии Рагниль Хага, для которой классический ход всё же не профильный. Бьорген снова вернула себе инициативу на стадионе, а Непряева оказалась в середине группы на грани разрыва.

Бьорген окончательно разорвала пелотон в одном из подъёмов. Её рывок смогла поддержать только Шарлотт Калла и Кертту Нисканен, сестра триумфатора вчерашнего марафона. Россиянки откатились даже не в группу преследовательниц, а в эшелон, которому за медали сегодня бороться уже не суждено. Оказалась в нём и Хейди Венг, абсолютно не готовая к главному старту сезона. Бьорген и этого оказалось мало. В очередном подъёме она отцепила и Каллу и Нисканен, а на хвост последней успели сесть её подруга по команде Криста Пярмякоски и потомственная лыжница из Австрии Тереза Штадлобер.

Бьорген рискует и выигрывает

Конечно, Бьорген шла на риск. Её атака получилась успешной и отрыв рос, как на дрожжах, однако впереди было ещё 20 километров дистанции, а вчерашний пример Алексея Полторанина напоминал о том, что бывает с теми, кто переоценивает свои силы. Седова и Жамбалова держались лучше Непряевой, но и они могли лишь цепляться за десятку лучших, проигрывая Бьорген уже минуту. Хага так и не смогла догнать норвежку и позволила приблизиться к себе соперницам. В компании преследовать всегда веселее.

К середине дистанции отрыв Бьорген приблизился уже к минуте. Если норвежка не допустила просчёта, то четвёрке преследовательниц оставалось делить лишь две оставшиеся медали. Но и расслабляться им не стоило, так как сзади стремительно приближалась группа Ингвильд Эстберг, где ей компанию составили Джессика Диггинс и Стина Нильссон. Калла первой из лидеров пошла на смену лыж и на какое-то время потеряла контакт с группой Пярмякоски. Догнать Бьорген она уже отчаялась, но и вернуться сразу к соперницам у неё не получилось.

Где заблудилась австрийка?

Бьорген и на второй половине дистанции не думала останавливаться. Её отрыв перевалил за минуты, а финки вели тактическую борьбу за серебро, пропустив Штадлобер вперёд. При этом им удавалось успешно отбивать атаки преследовательниц. Калла скооперировалась в погоне с Эстберг и Нильссон, а Диггинс выпала из этой группы и выглядела уже тяжеловато. Анастасия Седова твёрдо держалась на девятом месте, но попадание в первую десятку по итогам гонки было сегодня для неё пределом мечтаний.

К 20-му километру Штадлобер попыталась оторваться от финнок и дело запахло сенсацией. Нисканен сразу отстала безнадёжно, а Пярмякоски какое-то время сопротивлялась, но ей светила лишь третья на этих играх бронза. Австрийка своим рывком пыталась решить сразу две важные тактически задачи: отцепить соперниц в борьбе за медаль и убежать от преследовательниц, но в итоге сбилась с трассы, а пока возвращалась, была отброшена на восьмое место. Возможно, её лучшая гонка в жизни обернулась конфузом.

Трио великих «Бьоров»

Пярмякоски успела переобуться до подхода преследовательниц за два круга до финиша. То же самое сделала Нисканен и отпустила соперниц в борьбе за бронзу Эстберг и Нильссон. Седова и Жамбалова на последние два круга ушли десятой и 12-й соответственно, а Непряева выпала за пределы двадцатки. Последней интригой стала борьба за оставшиеся две медали и погоня за Пярмякоски. На свежих лыжах финка увеличила отрыв за круг до финиша и спокойно добралась до своего серебра. Судьбу бронзовой награды решил финишный спурт, в котором не было равных шведской королеве спринта Стине Нильссон. Анастасия Седова в борьбе за десятку уступила японке Масако Исида.

Преимущество Бьорген на финише достигло невероятных двух минут и позволило её совершить полноценную церемонию с флагом. Даже не хотелось верить, что великая норвежка одна из самых возрастных гонщиц в пелотоне, что ей скоро исполнится 38 и это последняя её Олимпиада. Её великий соотечественник Бьорн Дэли своё восьмое золото завоевал также в последнем олимпийском марафоне. Теперь Марит сравнялась с ним и Уле-Эйнаром Бьорндаленом по количеству золота, а с учётом других наград стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних видов спорта. Норвежцам же при отборе талантливых детей стоит отметить тенденцию. Великие чемпионы получаются, если в имени или фамилии есть сочетание «Бьор».
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