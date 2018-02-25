Казахстан занял 28-е место в медальном зачете Олимпиады-2018
По завершении хоккейного финала у мужчин и лыжного
масс-старта у женщин общекомандный медальный зачет Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея) принял свой окончательный вид, сообщает Sports.kz.
Первое место в нем заняла Норвегия — 39 медалей (14−14−11), на втором — команда Германии — 31 (13−14−11). Также в ТОП-5 расположились сборные Канады — 29 (11−8−10), США — 23 (9−8−6) и Нидерландов — 20 (8−6−6). Сборная Казахстана опустилась на одну позицию по сравнению со вчерашним днем, пропустив вперед Бельгию с «серебром», и стала 28-й. На этом же месте завершили соревнования команды Латвии и Лихтенштейна.
Напомним, единственную медаль Казахстану принесла фристайлистка Юлия Галышева, ставшая бронзовой призеркой в могуле.
Медальный зачет Олимпиады-2018:
1. Норвегия — 39 (14−14−11)
2. Германия — 31 (13−14−11)
3. Канада — 29 (11−8−10)
…
28. Казахстан — 1 (0−0−1).
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