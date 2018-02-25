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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
весь медальный зачет
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https://sport.mail.ru/korea/news/32667626/
25 февраля 2018, 12:01 | Олимпизм | Sports.kz

Казахстан занял 28-е место в медальном зачете Олимпиады-2018

По завершении хоккейного финала у мужчин и лыжного масс-старта у женщин общекомандный медальный зачет Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея) принял свой окончательный вид, сообщает Sports.kz.

Первое место в нем заняла Норвегия — 39 медалей (14−14−11), на втором — команда Германии — 31 (13−14−11). Также в ТОП-5 расположились сборные Канады — 29 (11−8−10), США — 23 (9−8−6) и Нидерландов — 20 (8−6−6). Сборная Казахстана опустилась на одну позицию по сравнению со вчерашним днем, пропустив вперед Бельгию с «серебром», и стала 28-й. На этом же месте завершили соревнования команды Латвии и Лихтенштейна.

Напомним, единственную медаль Казахстану принесла фристайлистка Юлия Галышева, ставшая бронзовой призеркой в могуле.

Медальный зачет Олимпиады-2018:

1. Норвегия — 39 (14−14−11)

2. Германия — 31 (13−14−11)

3. Канада — 29 (11−8−10)

28. Казахстан — 1 (0−0−1).
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