Колобков: Победа российских хоккеистов стала самым ярким событием Олимпиады в Пхёнчхане
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков считает победу российских хоккеистов в олимпийском турнире в Пхёнчхане самым ярким событием Олимпиады. Об этом он заявил ТАСС.
Российские хоккеисты в финале обыграли немцев со счетом 4:3 в овертайме.
«Это был мощный финал, настоящий, напряженный, валидольный. Этот матч остановил время и приковал весь мир к экранам, а не только Россию и Германию. Уверен, что этот бой войдет в историю, ведь именно такие матчи и должны быть в финалах, интрига жила до последнего. Я думаю, что все хоккеисты сами получили удовольствие от игры, и ни у одного человека не повернется язык сказать, что эти две команды незаслуженно оказались в финале», — заявил Колобков.
«Это самое яркое событие за все Олимпийские игры, по нервам, по накалу. Спасибо Вячеславу Войнову за забитую шайбу и Никите Гусеву за оформленный дубль. И отдельно низкий поклон Кириллу Капризову за финальный гол. Спасибо всем игрокам, тренерскому штабу и менеджерам нашей хоккейной команды за то, что вернули олимпийское золото в Россию», — добавил он.
Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся в воскресенье, церемония закрытия начнется в 14:00 мск.
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|25 Февраля, 07:10
|Зрители 5075
|Финал
|Gangneung Hockey Centre
|Олег Знарок
|Марко Штурм
|Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04)
|Аус ден Биркен Д.
|1-й период
|00:15
|Сергей Андронов
|Кристиан Эрхофф
|11:52
|19:59
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
|2-й период
|Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер)
|29:32
|Патрик Раймер
|29:49
|3-й период
|53:21
|Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
|Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр)
|53:31
|Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер)
|56:44
|57:49
|Сергей Калинин
|59:04
|Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Патрик Раймер
|69:11
|69:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)