Российские хоккеисты спели гимн РФ во время награждения

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Российские хоккеисты в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в финале зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане и завоевали золотые медали впервые за 26 лет. Во время награждения под звуки олимпийского гимна россияне произносили слова гимна России.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Спасибо, парни <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#краснаямашина</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#РоссияГермания</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#хоккей</a> <a href="https://t.co/o48g3esNbc">pic.twitter.com/o48g3esNbc</a></p>— Polli? (@poliiiina_) <a href="https://twitter.com/poliiiina_/status/967672673022201856?ref_src=twsrc%5Etfw">25 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Отечественные хоккеисты стали девятикратными олимпийскими чемпионами. Последняя до этого победа на Играх была одержана Объединенной командой СНГ в Альбервиле в 1992 году. До этого советская сборная семь раз побеждала на Олимпиадах (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988).

Последнюю до этого медаль сборная России выигрывала в 2002 году. Тогда россияне завоевали бронзу, в матче за третье место обыграв команду Белоруссии (7:2).

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.