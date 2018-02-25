Российские хоккеисты спели гимн РФ во время награждения
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты команды олимпийских атлетов из России спели гимн страны во время награждения золотыми медалями Олимпийских игр — 2018. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
Российские хоккеисты в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в финале зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане и завоевали золотые медали впервые за 26 лет. Во время награждения под звуки олимпийского гимна россияне произносили слова гимна России.
Отечественные хоккеисты стали девятикратными олимпийскими чемпионами. Последняя до этого победа на Играх была одержана Объединенной командой СНГ в Альбервиле в 1992 году. До этого советская сборная семь раз побеждала на Олимпиадах (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988).
Последнюю до этого медаль сборная России выигрывала в 2002 году. Тогда россияне завоевали бронзу, в матче за третье место обыграв команду Белоруссии (7:2).
Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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|25 Февраля, 07:10
|Зрители 5075
|Финал
|Gangneung Hockey Centre
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Марко Штурм
Вратари
|Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04)
|Аус ден Биркен Д.
|1-й период
|00:15
|Сергей Андронов
|Кристиан Эрхофф
|11:52
|19:59
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
|2-й период
|Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер)
|29:32
|Патрик Раймер
|29:49
|3-й период
|53:21
|Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
|Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр)
|53:31
|Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер)
|56:44
|57:49
|Сергей Калинин
|59:04
|Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Патрик Раймер
|69:11
|69:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)