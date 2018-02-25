Крикунов: Cчастье было на стороне российских хоккеистов в финале Олимпиады
МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Счастье было на стороне команды олимпийских атлетов из России по хоккею в финальном матче Олимпийских игр в Пхёнчхане с командой Германии. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России, бывший наставник национальной команды Владимир Крикунов.
Российские хоккеисты обыграли команду Германии в овертайме олимпийского финала со счетом 4:3.
«Думал, что немцы окажут сопротивление, но не думал, что получится именно так — наша команда вырвала ничью за 56 секунд до конца матча. Счастье было на нашей стороне. Должны были выиграть в основное время, но немцы оказали колоссальное давление, а после того, как они сравняли счет, у них появилась уверенность в себе и они даже вышли вперед, и вообще все подвисло. Но молодцы ребята, все бились, все старались», — поделился впечатлениями Крикунов.
«Хорошо, что финал такой получился. Если бы забили десять безответных шайб, было бы неинтересно. Настоящий финал», — считает собеседник ТАСС.
Нападающий российской сборной Павел Дацюк после этой победы стал членом «Тройного золотого клуба», в который попадают хоккеисты, победившие на Олимпийских играх, чемпионате мира и выигравшие Кубок Стэнли (трофей, вручаемый за победу в Национальной хоккейной лиге, НХЛ). «Он выиграл все, что можно, ведь он собрал много трофеев и в России. Я доволен, Паша под конец карьеры выиграл ценную медаль, и символично, что его звено сегодня забило все четыре шайбы», — прокомментировал достижение форварда Крикунов.
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|25 Февраля, 07:10
|Зрители 5075
|Финал
|Gangneung Hockey Centre
|Олег Знарок
|Марко Штурм
|Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04)
|Аус ден Биркен Д.
|1-й период
|00:15
|Сергей Андронов
|Кристиан Эрхофф
|11:52
|19:59
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
|2-й период
|Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер)
|29:32
|Патрик Раймер
|29:49
|3-й период
|53:21
|Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
|Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр)
|53:31
|Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер)
|56:44
|57:49
|Сергей Калинин
|59:04
|Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Патрик Раймер
|69:11
|69:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)