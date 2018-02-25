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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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25 февраля 2018, 11:05 | Хоккей | ТАСС

Крикунов: Cчастье было на стороне российских хоккеистов в финале Олимпиады

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Счастье было на стороне команды олимпийских атлетов из России по хоккею в финальном матче Олимпийских игр в Пхёнчхане с командой Германии. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России, бывший наставник национальной команды Владимир Крикунов.

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© ИТАР-ТАСС
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Российские хоккеисты обыграли команду Германии в овертайме олимпийского финала со счетом 4:3.

«Думал, что немцы окажут сопротивление, но не думал, что получится именно так — наша команда вырвала ничью за 56 секунд до конца матча. Счастье было на нашей стороне. Должны были выиграть в основное время, но немцы оказали колоссальное давление, а после того, как они сравняли счет, у них появилась уверенность в себе и они даже вышли вперед, и вообще все подвисло. Но молодцы ребята, все бились, все старались», — поделился впечатлениями Крикунов.

«Хорошо, что финал такой получился. Если бы забили десять безответных шайб, было бы неинтересно. Настоящий финал», — считает собеседник ТАСС.

Нападающий российской сборной Павел Дацюк после этой победы стал членом «Тройного золотого клуба», в который попадают хоккеисты, победившие на Олимпийских играх, чемпионате мира и выигравшие Кубок Стэнли (трофей, вручаемый за победу в Национальной хоккейной лиге, НХЛ). «Он выиграл все, что можно, ведь он собрал много трофеев и в России. Я доволен, Паша под конец карьеры выиграл ценную медаль, и символично, что его звено сегодня забило все четыре шайбы», — прокомментировал достижение форварда Крикунов.
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25 Февраля, 07:10 Зрители 5075 Финал Gangneung Hockey Centre
Россия 4:3
Овертайм
(1:0, 0:1, 2:2)
Германия
Главные тренеры
Олег Знарок Марко Штурм
Вратари
Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04) Аус ден Биркен Д.
1-й период
00:15 Сергей Андронов
Кристиан Эрхофф 11:52
19:59 Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
2-й период
Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер) 29:32
Патрик Раймер 29:49
3-й период
53:21 Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр) 53:31
Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер) 56:44
57:49 Сергей Калинин
59:04 Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
Овертайм
Патрик Раймер 69:11
69:40 Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)

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