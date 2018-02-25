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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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25 февраля 2018, 11:06 | Лыжный спорт | ТАСС

Лыжница Бьорген повторила рекорд по числу золотых медалей на зимних ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Норвежская лыжница Марит Бьорген завоевала восьмую золотую медаль зимних Олимпийских игр и повторила рекорд по этому показателю.

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© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

В воскресенье Бьорген выиграла гонку на 30 км классическим стилем на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Ранее она установила рекорд по общему числу медалей на зимних Олимпиадах, превзойдя достижение норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена. Теперь в ее активе 15 медалей зимних Игр (восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых).

Бьорген дебютировала на Олимпиадах в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Норвежка является восьмикратной олимпийской чемпионкой, 18-кратной чемпионкой мира, четырехкратной обладательницей Кубка мира, она лидирует по количеству побед на этапах Кубка мира (177) среди мужчин и среди женщин, всего в ее активе 283 призовых мест.
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