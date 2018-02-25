Лыжница Бьорген повторила рекорд по числу золотых медалей на зимних ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Норвежская лыжница Марит Бьорген завоевала восьмую золотую медаль зимних Олимпийских игр и повторила рекорд по этому показателю.
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В воскресенье Бьорген выиграла гонку на 30 км классическим стилем на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Ранее она установила рекорд по общему числу медалей на зимних Олимпиадах, превзойдя достижение норвежского биатлониста
Бьорген дебютировала на Олимпиадах в 2002 году в
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