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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
весь медальный зачет
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25 февраля 2018, 11:15 | Лыжный спорт | ТАСС

Сборная Норвегии выиграла неофициальный общекомандный зачет ОИ-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии стала победителем неофициального медального зачета зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Норвежские спортсмены на Олимпиаде завоевали 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых).

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© РИА "Новости"

Норвежцы в Южной Корее завоевали семь медалей в горнолыжном спорте (1−4−2), шесть — в биатлоне (1−3−2), 14 — в лыжных гонках (7−4−3), пять — в прыжках на лыжах с трамплина (2−1−2), четыре — в конькобежном спорте (2−1−1), одну бронзу в керлинге, одно золото во фристайле, серебро в лыжном двоеборье. Они установили рекорд по общему числу медалей на одних зимних Олимпийских играх, превзойдя достижение сборной США на соревнованиях в Ванкувере в 2010 году (37).
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