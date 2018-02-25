Сборная Норвегии выиграла неофициальный общекомандный зачет ОИ-2018

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Норвежцы в Южной Корее завоевали семь медалей в горнолыжном спорте (1−4−2), шесть — в биатлоне (1−3−2), 14 — в лыжных гонках (7−4−3), пять — в прыжках на лыжах с трамплина (2−1−2), четыре — в конькобежном спорте (2−1−1), одну бронзу в керлинге, одно золото во фристайле, серебро в лыжном двоеборье. Они установили рекорд по общему числу медалей на одних зимних Олимпийских играх, превзойдя достижение сборной США на соревнованиях в Ванкувере в 2010 году (37).