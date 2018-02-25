Тарпищев назвал победу российских хоккеистов хорошей концовкой Олимпиады-2018

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В финале россияне победили команду Германии в овертайме со счетом 4:3. Бронзовые медали завоевали канадские хоккеисты.

«Интрига сумасшедшая. Забить в меньшинстве, два раза отыгрываться и в итоге победить — это равносильно подвигу. Считаю, что это хорошая концовка Олимпиады для нас. Ребята — молодцы», — сказал Тарпищев.

Отечественные хоккеисты завоевали золото Олимпийских игр в девятый раз. Эта победа стала первой с 1992 года, когда в Альбервиле победила Объединенная команда. Сборная СССР семь раз побеждала на Играх.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся в воскресенье, церемония закрытия пройдет в 14:00 мск.