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25 февраля 2018, 9:18 | Олимпизм | ТАСС

Российских спортсменов и в дальнейшем будут чаще других проверять на допинг

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Усиленное допинг-тестирование российских спортсменов будет продолжаться. Об этом журналистам заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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© ИТАР-ТАСС

«Отстранение РУСАДА (Российского антидопингового агентства) не означает, что российские спортсмены не тестируются. Напротив, они подвергались тестированию чаще, чем любые другие, и эта тенденция продолжится. Тестирование будет проводиться в рамках международного мониторинга, при участии международных федераций», — сказал Бах.

В связи с отстранением Олимпийского комитета России на Олимпиаде-2018 российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Всего на Играх выступили 168 россиян (конькобежка Ольга Граф отказалась от участия).
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