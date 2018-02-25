Российских спортсменов и в дальнейшем будут чаще других проверять на допинг

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«Отстранение РУСАДА (Российского антидопингового агентства) не означает, что российские спортсмены не тестируются. Напротив, они подвергались тестированию чаще, чем любые другие, и эта тенденция продолжится. Тестирование будет проводиться в рамках международного мониторинга, при участии международных федераций», — сказал Бах.

В связи с отстранением Олимпийского комитета России на Олимпиаде-2018 российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Всего на Играх выступили 168 россиян (конькобежка Ольга Граф отказалась от участия).