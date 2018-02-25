Бах: Атлеты РФ были полны решимости выполнять требования МОК
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Олимпийские атлеты из России были полны решимости соответствовать всем требованиям Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил президент МОК Томас Бах, отвечая на вопрос ТАСС.
Бах 14 февраля провел встречу с российскими спортсменами в олимпийской деревне в Пхёнчхане.
«Эта напряженность висела в воздухе, — сказал Бах. — Было чувство напряжения, и здесь же есть человеческий фактор, вы можете понять, как они реагировали на такое давление и насколько они были полны решимости соответствовать той ответственности, которая на них лежала. Это была встреча открытого характера, я пояснил, почему было принято такое решение, его предысторию. Встреча получилась конструктивной».
МОК 5 декабря прошлого года объявил о приостановлении членства ОКР
МОК также наложил определенные ограничения на форму россиян на Играх, запретив членам делегации иметь национальную символику, герб Олимпийского комитета России (ОКР), а цветовая гамма не должна дублировать цвета национального флага.
В воскресенье исполком МОК принял решение продлить санкции в отношении ОКР. При этом, санкции могут быть сняты по прошествии 3−4 дней в том случае, если в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter