Бах: Уровень проведения Олимпиады в Пхёнчхане был высоко оценен всеми участниками

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Условия, которые были предоставлены спортсменам, — Олимпийская деревня и объекты — были высоко оценены, ни один спортсмен не выразил недовольство. Спортсмены на это ответили великолепными результатами, своими личными историями. Мы видели ожидаемые результаты, но были и неоднократно удивлены. В этом и есть суть Олимпийских игр, соревнования прошли великолепно», — сказал Бах.

«Мы также стали свидетелями рекордного числа национальных олимпийских комитетов, принявших участие в Играх, — атлеты из России, шесть стран впервые приняли участие в Олимпиаде. Зимние Игры становятся все популярнее, что также стало успехом», — добавил Бах.

По его мнению, оргкомитет Олимпиады провел фантастическую работу. «Необходимо помнить о том, что было еще девять месяцев назад, о том, на каком этапе были эти Игры. Вообще стоял вопрос, будут ли они проведены в Пхёнчхане, будет ли гарантирована безопасность спортсменов. В целом ряде стран было нежелание покупать билеты, становиться партнерами и даже колебания относительно поездки в Корею, но результат налицо», — сказал глава МОК, добавив, что оргкомитет завершит Игры с прибылью.

Церемония закрытия Олимпиады состоится в воскресенье.