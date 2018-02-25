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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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25 февраля 2018, 8:33 | Фигурное катание | ТАСС

Шесть российских фигуристов приняли участие в гала-представлении на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также одиночницы Алина Загитова и Евгения Медведева выступили в традиционном олимпийском гала-представлении с показательными номерами.

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© ИТАР-ТАСС

Олимпийская чемпионка Загитова представила программу «Жрица огня», Евгения Медведева исполнила номер под песню Виктора Цоя «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной, Боброва и Соловьев — под композицию «Вдвоем» в исполнении Наргиз и Максима Фадеева. Тарасова и Морозов продемонстрировали показательный номер под композицию Лайонела Ричи How long.

В прокатах приняли участие все чемпионы Пхёнчхана, за исключением Алены Савченко и Бруно Массо из Германии, которые не выступали из-за болезни партнера. По окончании выступлений традиционные слова благодарности от фигуристов произнесли канадские танцоры Тесса Вирчу и Скотт Моир, на Олимпиаде в Сочи их также произносил канадский фигурист — Патрик Чан.

На этот раз участники гала-шоу обошлись без традиционной демонстрации своих лучших элементов. Спортсмены завершили прокаты традиционной фотосессией. Для групповой фотографии японец Юдзуру Ханю припас сюрприз: двукратный олимпийский чемпион с помощью итальянца Ондржея Готарека несколько секунд простоял в поддержке на вытянутых руках итальянца.

Российские фигуристы завоевали в Пхёнчхане три награды — два серебра (командный турнир, Евгения Медведева) и золото (Алина Загитова).

Церемония закрытия Олимпиады пройдет позднее в воскресенье.
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