Шесть российских фигуристов приняли участие в гала-представлении на Олимпиаде
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также одиночницы Алина Загитова и Евгения Медведева выступили в традиционном олимпийском
гала-представлении с показательными номерами.
Олимпийская чемпионка Загитова представила программу «Жрица огня», Евгения Медведева исполнила номер под песню Виктора Цоя «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной, Боброва и Соловьев — под композицию «Вдвоем» в исполнении Наргиз и Максима Фадеева. Тарасова и Морозов продемонстрировали показательный номер под композицию Лайонела Ричи How long.
В прокатах приняли участие все чемпионы Пхёнчхана, за исключением Алены Савченко и Бруно Массо из Германии, которые не выступали
На этот раз участники
Российские фигуристы завоевали в Пхёнчхане три награды — два серебра (командный турнир, Евгения Медведева) и золото (Алина Загитова).
Церемония закрытия Олимпиады пройдет позднее в воскресенье.
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