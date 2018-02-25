ОКР считает, что скорое восстановление членства будет главным итогом Олимпиады

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Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) в воскресенье не одобрила восстановление статуса ОКР, по этой причине спортсмены завершат Игры в статусе олимпийских атлетов из России. На церемонии закрытия российские спортсмены пройдут под олимпийским флагом.

«Сегодня исполком МОК принял решение о том, что до завершения Игр в Пхёнчхане статус команды “Олимпийские спортсмены из России” остается нейтральным, временное отстранение Олимпийского комитета России сохраняется, в церемонии закрытия наша сборная будет участвовать под олимпийским флагом. Причиной такого решения стали два нарушения антидопинговых правил, которые были допущены нашими спортсменами в ходе Игр. Мы надеемся и очень рассчитываем на то, что в течение ближайших нескольких дней членство ОКР в МОК будет полностью восстановлено», — говорится в тексте заявления.

«Статус нашей страны и интересы наших спортсменов являются для нас абсолютным приоритетом. В свете сложившейся ситуации считаем, что восстановление прав ОКР и всех российских атлетов будет главным итогом завершающихся сегодня Олимпийских игр», — отмечается в заявлении.

В рамках сессии МОК был заслушан доклад главы наблюдательной комиссии Николь Хевертц о соблюдении российской стороной требований исполкома МОК от 5 декабря. Комиссия пришла к выводу, что критерии российской стороной были выполнены, а два выявленных допинг-случая у российских спортсменов — керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой — носят единичный, несистемный характер.