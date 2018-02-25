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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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25 февраля 2018, 7:58 | Зимние | ТАСС

Сноубордист Олюнин, сломавший ногу на Играх в Пхёнчхане, вылетел в Россию

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Николай Олюнин, сломавший ногу во время выступления на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, вылетел на родину. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Олюнин получил травму в полуфинале олимпийских соревнований по сноуборд-кроссу. Обследование показало, что он сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск. Позднее ему была сделана операция.

«Спасибо Южной Корее за все, — написал спортсмен. — Летим домой».

Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, а также победителем Универсиады 2015 года.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане пройдет в воскресенье, начало в 14:00 мск.
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