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Зимние игры в Пхёнчхане
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13 Россия 2 6 9
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25 февраля 2018, 7:27 | Зимние | Р-Спорт

Сноубордист Олюнин, сломавший ногу на ОИ, выписан из больницы в Южной Корее

ПХЕНЧХАН, 25 фев — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Серебряный призер Олимпиады-2014 сноубордист Николай Олюнин, сломавший ногу на Играх в Пхенчхане, сообщил РИА Новости, что в воскресенье его выписали из больницы и он возвращается домой.

Олюнин получил травму 15 февраля во время прохождения трассы в полуфинале олимпийского турнира по борд-кроссу. У него был порван мениск и сломана кость в голени в трех местах. На следующий день после перелома Олюнин был прооперирован, после чего оставался в больнице под наблюдением врачей.

«Я уже в аэропорту. Улетаю домой (в Красноярск)», — сказал Олюнин.

© Ньюстюб
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