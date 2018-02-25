Сноубордист Олюнин, сломавший ногу на ОИ, выписан из больницы в Южной Корее
ПХЕНЧХАН, 25 фев —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Серебряный призер Олимпиады-2014 сноубордист Николай Олюнин, сломавший ногу на Играх в Пхенчхане, сообщил РИА Новости, что в воскресенье его выписали из больницы и он возвращается домой.
Олюнин получил травму 15 февраля во время прохождения трассы в полуфинале олимпийского турнира по
«Я уже в аэропорту. Улетаю домой (в Красноярск)», — сказал Олюнин.
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