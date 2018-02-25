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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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25 февраля 2018, 7:16 | Олимпизм | Р-Спорт

Знаменосцем российской команды на церемонии закрытия ОИ-2018 будет волонтер

ПХЕНЧХАН, 25 фев — РИА Новости, Василий Конов-мл. Олимпийский флаг, под которым на церемонию закрытия зимних Игр в Пхенчхане выйдет команда российских спортсменов, понесет волонтер, назначенный оргкомитетом Олимпиады-2018, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

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Члены МОК на сессии организации в Пхенчхане единогласно проголосовали за скорейшее снятие дисквалификации ОКР, но не до церемонии закрытия Игр-2018. Таким образом, исполком МОК не разрешил российским спортсменам пройти под флагом РФ на закрытии Олимпийских игр.

Церемония закрытия начнется в Пхенчхане в 14:00 мск.

Волонтер, назначенный оргкомитетом Игр, также был знаменосцем российской команды на церемонии открытия ОИ-2018.
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