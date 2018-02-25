Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32666598/
25 февраля 2018, 7:11 | Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Медведева назвала предсказуемым решение МОК о продлении отстранения ОКР

ПХЁНЧХАН, 25 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева назвала предсказуемым решение Международного олимпийского комитета (МОК) оставить в силе отстранение Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом Медведева рассказала журналистам.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Российским спортсменам не разрешили пройти под флагом страны на церемонии закрытия Олимпиады. Ожидается, что восстановление членства ОКР произойдет после того, как антидопинговые службы подтвердят отсутствие нарушений со стороны российских спортсменов на Олимпийских играх.

«Это было предсказуемо. На церемонию закрытия пойду», — сказала Медведева.

Церемония закрытия пройдет 25 февраля, начало в 14:00 мск.

© Ньюстюб
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Фигурное катание

Шесть российских фигуристов приняли участие в гала-представлении на Олимпиаде

Шесть российских фигуристов приняли участие в гала-представлении на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также одиночницы Алина Загитова и Евгения Медведева выступили в традиционном олимпийском гала-представлении с показательными номерами.
Еще 7 новостей   Все новости

Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом

Диверсия исключена, но история с мельдонием вызывает только вопросы

Роднина прокомментировала историческую неудачу российских фигуристов

Как "мама Вяльбе" вернула веру в российских лыжников
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней