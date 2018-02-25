Фигуристка Медведева назвала предсказуемым решение МОК о продлении отстранения ОКР

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Российским спортсменам не разрешили пройти под флагом страны на церемонии закрытия Олимпиады. Ожидается, что восстановление членства ОКР произойдет после того, как антидопинговые службы подтвердят отсутствие нарушений со стороны российских спортсменов на Олимпийских играх.

«Это было предсказуемо. На церемонию закрытия пойду», — сказала Медведева.

Церемония закрытия пройдет 25 февраля, начало в 14:00 мск.

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