Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32666596/
25 февраля 2018, 7:04 | Олимпизм | ТАСС

Решение о восстановлении ОКР может быть принято в первых числах марта

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) может принять решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) в первых числах марта. Об этом ТАСС сообщила глава наблюдательной комиссии МОК Николь Хевертц.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2018

«Результат анализа всех допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Пхёнчхане будет представлен в течение нескольких дней, от 48 до 72 часов, — сказала Хевертц. — В зависимости от вида спорта время проверки допинг-проб может быть немного длиннее обычного. Но в целом, мы должны получить подтверждение тому, что больше нет положительных проб. Решение мы можем принять удаленно, по телефону, так что если все будет чисто, то решение мы сможем принять очень быстро, в начале месяца, возможно, что даже на следующей неделе».

В воскресенье исполком МОК принял решение оставить в силе отстранение ОКР. Ожидается, что восстановление членства произойдет после того, как только антидопинговые службы подтвердят отсутствие нарушений со стороны российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Решение о сохранении отстранения ОКР означает, что на церемонии закрытия Олимпийских игр российские спортсмены пройдут под олимпийским флагом. 5 декабря 2017 года исполком МОК приостановил членство ОКР из-за нарушений антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В результате этого решения российские атлеты на Играх-2018 выступают под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

Церемония закрытия Олимпиады в Пхёнчхане пройдет 25 февраля, начало в 14:00 мск.

© Ньюстюб
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом

Диверсия исключена, но история с мельдонием вызывает только вопросы

Роднина прокомментировала историческую неудачу российских фигуристов

Как "мама Вяльбе" вернула веру в российских лыжников
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней