Решение о восстановлении ОКР может быть принято в первых числах марта
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) может принять решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) в первых числах марта. Об этом ТАСС сообщила глава наблюдательной комиссии МОК Николь Хевертц.
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В воскресенье исполком МОК принял решение оставить в силе отстранение ОКР. Ожидается, что восстановление членства произойдет после того, как только антидопинговые службы подтвердят отсутствие нарушений со стороны российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Решение о сохранении отстранения ОКР означает, что на церемонии закрытия Олимпийских игр российские спортсмены пройдут под олимпийским флагом. 5 декабря 2017 года исполком МОК приостановил членство ОКР
Церемония закрытия Олимпиады в Пхёнчхане пройдет 25 февраля, начало в 14:00 мск.
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