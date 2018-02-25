Истощение. МОК снова обманул Россию

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Под аплодисменты исполком МОК принял единогласное решение: не возвращать флаг России до окончания Олимпийских игр.

Олимпиада, начавшаяся с фарса, им и заканчивается. Ослику показали морковку, и он уже в который раз безропотно пошел вперед, не понимая, почему эту морковку нельзя съесть.

И дело не в том, что Россию незаслуженно обижают. Если Родченков хотя бы частично прав, наказание необходимо. Но четкое и понятное, с конкретными обвиняемыми и конкретными доказательствами. Вот только все это не про МОК.

МОК — это ложные уступки и туманные кулуарные обещания, расплывчатые дорожные карты и меняющиеся на ходу критерии. Вот с кем и с чем мы зачем-то имеем дело.

И это наши проблемы, что мы раз за разом пытаемся договориться с такими партнерами. МОК показал феерическую способность сидеть на двух стульях, чтобы не лишиться ни западных, ни восточных спонсоров, и можно только позавидовать этому умению. 15 миллионов от России уже получены — молодцы.

А пока мы переводили миллионы и всей делегацией дули на воду, лишь бы выполнить все условия, оппоненты вели свою работу. За день до исполкома МОК появилось новое интервью Родченкова, биатлонисты США обрушились на этап Кубка мира в Тюмени, а Хайо Зеппельт выстрелил с новым допинговым делом в летних видах спорта. Вот кто реально влияет на повестку и прогибает МОК.

Было сделано все, чтобы добить Россию — заставить ее быть нейтральной до самого конца. Собственный флаг на церемонии закрытия — это была сладкая, сочная морковка. Какими же надо быть наивными, чтобы поверить в то, что флаг вернут. Национальные символы — самая заманчивая мишень, бить по ней — сплошное удовольствие.

Флага не будет, все остальное — лирика.

Вы послушайте доклад Николь Хоевертц. Если не знать вердикта, кажется, что Россия — супермолодец.

— Нарушений формы не было;.

— Участвовали во всех мероприятиях;.

— Встретились с Бахом;.

— Примерное поведение;.

— Полное сотрудничество со стороны главы делегации.

И самое главное — допинг у Крушельницкого и Сергеевой это индивидуальные случаи, а не система. Так сказано в докладе!

Так в чем проблема? Почему не вернуть флаг сейчас, если все критерии выполнены? Что за ерунда с рекомендацией восстановить ОКР в ближайшее время, если все нормально? Флаг покоя не дает?

Да просто допинг у Крушельницкого и Сергеевой — повод. Не было бы мельдония, прицепились бы в словам Елистратова. Не было бы слов, взяли бы новые показания у Родченкова. Даже такая малая уступка, о которой стороны договорились в декабре, оказалась невыполнимой.

МОК обманывает не в первый раз, это его тактика — проигнорировать старое обещание, и тут же дать новое. Как это было с отстраненными без причин спортсменами (Ан, Устюгов, Шипулин). То же сейчас и с флагом. Как можно договариваться о чем-то с такими партнерами? Не понимаю.

Эта история не закончится никогда.

«России предстоит большая работа в ближайшие месяцы и годы, чтобы в ее истории не повторилось ничего подобного».

Месяцы и годы, вы понимаете, что это значит?

Комиссия рекомендует снять дисквалификацию после проверки всех допинг-проб в Пхенчхане, но сколько эта проверка будет длиться? И кто даст гарантии, что не вскроются новые обстоятельства? Да что объяснять, и так все понятно.

ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНОВ