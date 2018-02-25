Истощение. МОК снова обманул Россию
Особое мнение спецкора «СЭ».
Под аплодисменты исполком МОК принял единогласное решение: не возвращать флаг России до окончания Олимпийских игр.
Олимпиада, начавшаяся с фарса, им и заканчивается. Ослику показали морковку, и он уже в который раз безропотно пошел вперед, не понимая, почему эту морковку нельзя съесть.
И дело не в том, что Россию незаслуженно обижают. Если Родченков хотя бы частично прав, наказание необходимо. Но четкое и понятное, с конкретными обвиняемыми и конкретными доказательствами. Вот только все это не про МОК.
МОК — это ложные уступки и туманные кулуарные обещания, расплывчатые дорожные карты и меняющиеся на ходу критерии. Вот с кем и с чем мы
И это наши проблемы, что мы раз за разом пытаемся договориться с такими партнерами. МОК показал феерическую способность сидеть на двух стульях, чтобы не лишиться ни западных, ни восточных спонсоров, и можно только позавидовать этому умению. 15 миллионов от России уже получены — молодцы.
А пока мы переводили миллионы и всей делегацией дули на воду, лишь бы выполнить все условия, оппоненты вели свою работу. За день до исполкома МОК появилось новое интервью Родченкова, биатлонисты США обрушились на этап Кубка мира в Тюмени, а Хайо Зеппельт выстрелил с новым допинговым делом в летних видах спорта. Вот кто реально влияет на повестку и прогибает МОК.
Было сделано все, чтобы добить Россию — заставить ее быть нейтральной до самого конца. Собственный флаг на церемонии закрытия — это была сладкая, сочная морковка. Какими же надо быть наивными, чтобы поверить в то, что флаг вернут. Национальные символы — самая заманчивая мишень, бить по ней — сплошное удовольствие.
Флага не будет, все остальное — лирика.
Вы послушайте доклад Николь Хоевертц. Если не знать вердикта, кажется, что Россия — супермолодец.
— Нарушений формы не было;.
— Участвовали во всех мероприятиях;.
— Встретились с Бахом;.
— Примерное поведение;.
— Полное сотрудничество со стороны главы делегации.
И самое главное — допинг у Крушельницкого и Сергеевой это индивидуальные случаи, а не система. Так сказано в докладе!
Так в чем проблема? Почему не вернуть флаг сейчас, если все критерии выполнены? Что за ерунда с рекомендацией восстановить ОКР в ближайшее время, если все нормально? Флаг покоя не дает?
Да просто допинг у Крушельницкого и Сергеевой — повод. Не было бы мельдония, прицепились бы в словам Елистратова. Не было бы слов, взяли бы новые показания у Родченкова. Даже такая малая уступка, о которой стороны договорились в декабре, оказалась невыполнимой.
МОК обманывает не в первый раз, это его тактика — проигнорировать старое обещание, и тут же дать новое. Как это было с отстраненными без причин спортсменами (Ан, Устюгов, Шипулин). То же сейчас и с флагом. Как можно договариваться о
Эта история не закончится никогда.
«России предстоит большая работа в ближайшие месяцы и годы, чтобы в ее истории не повторилось ничего подобного».
Месяцы и годы, вы понимаете, что это значит?
Комиссия рекомендует снять дисквалификацию после проверки всех
ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНОВ
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter