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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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25 февраля 2018, 7:13 | Олимпизм | Р-Спорт

МОК: Отстранение ОКР будет снято автоматически после перепроверки проб с ОИ

ПХЕНЧХАН, 25 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) будет снято автоматически после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр в Пхенчхане, заявил пресс-секретарь МОК для немецкоговорящих стран Кристиан Клауэ.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Пхенчхане под олимпийским флагом. МОК решил не снимать отстранение Олимпийского комитета России и перед церемонией закрытия Игр-2018, отложив это решение до обнародования результатов всех допинг-проб россиян с ОИ в Южной Корее.

«Отстранение будет снято автоматически после перепроверки проб. Это должно произойти через несколько дней после соревнований», — заявил Клауэ журналистам.
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