МОК: Отстранение ОКР будет снято автоматически после перепроверки проб с ОИ
ПХЕНЧХАН, 25 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) будет снято автоматически после перепроверки
допинг-проб с Олимпийских игр в Пхенчхане, заявил пресс-секретарь МОК для немецкоговорящих стран Кристиан Клауэ.
Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Пхенчхане под олимпийским флагом. МОК решил не снимать отстранение Олимпийского комитета России и перед церемонией закрытия Игр-2018, отложив это решение до обнародования результатов всех
«Отстранение будет снято автоматически после перепроверки проб. Это должно произойти через несколько дней после соревнований», — заявил Клауэ журналистам.
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