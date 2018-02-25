МОК: Отстранение ОКР будет снято автоматически после перепроверки проб с ОИ

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Пхенчхане под олимпийским флагом. МОК решил не снимать отстранение Олимпийского комитета России и перед церемонией закрытия Игр-2018, отложив это решение до обнародования результатов всех допинг-проб россиян с ОИ в Южной Корее.

«Отстранение будет снято автоматически после перепроверки проб. Это должно произойти через несколько дней после соревнований», — заявил Клауэ журналистам.