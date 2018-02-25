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Зимние игры в Пхёнчхане
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25 февраля 2018, 7:02 | Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Экипаж Андрианова рассчитывал на ОИ-2018 попасть в первую десятку

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Экипаж Максима Андрианова, занявший 15-е место в олимпийских соревнованиях бобов-четверок, рассчитывал занять в Пхёнхчане место в первой десятке. Об этом сообщил журналистам Андрианов.

«Нас очень сильно подвели ошибки в первом заезде, — заметил Андрианов. — Во втором заезде были также сделаны ошибки, хотя с плохим стартом финишировали тогда с нормальным временем. Шансы подняться на высокое место мы потеряли в первый день».

«Если бы вчера у нас все получилось, то в первую десятку мы попали бы точно. Ехали бы в третьей попытке пораньше по более качественному льду. В четверках покрытие сильно разбивается, и стартовая позиция очень сильно влияет на результат», — сказал спортсмен.

Спортсмены заметили, что они выступали таким составом только здесь, у них не было времени притереться друг к другу. «Да и поддержки родных болельщиков нам здесь не хватало», — признался Андрианов.
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