Германия повторила рекорд Канады по количеству золотых медалей на зимних Играх
Олимпийская сборная Германии, завоевавшая на зимних Играх в Пхёнчхане уже 14 золотых медалей, повторила рекорд Канады, добившейся аналогичного достижения в 2010 году — на домашних соревнованиях в Ванкувере.
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В розыгрыше остаётся ещё два комплекта наград. Немецкие хоккеисты в финале встретятся с россиянами, начало — в 7:10 мск. Кроме того, сегодня у немцев есть шансы побороться за медали в женском марафоне классическим стилем. На старт выйдут Штефани Бёлер, Катарина Хенниг и Виктория Карль.
По 13 золотых медалей завоёвывали СССР (1976 год) и Норвегия (2002, 2018).
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