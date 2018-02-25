Германия повторила рекорд Канады по количеству золотых медалей на зимних Играх

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В розыгрыше остаётся ещё два комплекта наград. Немецкие хоккеисты в финале встретятся с россиянами, начало — в 7:10 мск. Кроме того, сегодня у немцев есть шансы побороться за медали в женском марафоне классическим стилем. На старт выйдут Штефани Бёлер, Катарина Хенниг и Виктория Карль.



По 13 золотых медалей завоёвывали СССР (1976 год) и Норвегия (2002, 2018).