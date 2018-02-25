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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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25 февраля 2018, 6:44 | Олимпизм | Чемпионат.com

Германия повторила рекорд Канады по количеству золотых медалей на зимних Играх

Олимпийская сборная Германии, завоевавшая на зимних Играх в Пхёнчхане уже 14 золотых медалей, повторила рекорд Канады, добившейся аналогичного достижения в 2010 году — на домашних соревнованиях в Ванкувере.

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© РИА "Новости"

В розыгрыше остаётся ещё два комплекта наград. Немецкие хоккеисты в финале встретятся с россиянами, начало — в 7:10 мск. Кроме того, сегодня у немцев есть шансы побороться за медали в женском марафоне классическим стилем. На старт выйдут Штефани Бёлер, Катарина Хенниг и Виктория Карль.

По 13 золотых медалей завоёвывали СССР (1976 год) и Норвегия (2002, 2018).
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