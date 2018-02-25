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ЧТО РЕШИЛ МОК

Президент МОК Томас Бах поддержал рекомендацию главы комиссии Николь Хоевертц о том, чтобы не восстанавливать Олимпийский комитет России. Это означает, что наши спортсмены по-прежнему не имеют возможности выступать под собственным флагом и принимать участие в церемонии закрытия Игр как национальная команда, а не «олимпийские атлеты из России». Точно не будет флага и гимна в случае победы нашей хоккейной команды в финале Игр.

При этом основным условием для восстановления ОКР становятся «чистые» пробы спортсменов, взятые на Играх в Пхенчхане. МОК вернется к обсуждению «российского» вопроса, как только станет ясно, что все пробы проверены и являются «чистыми». Таким образом, если новых «сюрпризов» вроде историй с Крушельницким или Сергеевой не будет, на следующих Играх-2020 в Токио мы должны выступать как полноценная делегация, а Олимпийский комитет России будет восстановлен.

РЕШЕНИЕ МОК О НЕВОЗВРАЩЕНИИ РОССИЙСКОГО ФЛАГА. ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОД

После получения доклада комиссии по соблюдению критериев «Олимпийскими атлетами из России» (OARIG) и интенсивного обсуждения на 132-й сессии МОК, исполком МОК сегодня принял решение:

1. Не снимать отстранение Олимпийского комитета России на время церемонии закрытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

Это означает, что делегация ОКР не будет принимать участия в этих Олимпийских играх.

МОК мог бы рассмотреть снятие отстранения в том случае, если бы делегация «Олимпийских атлетов из России» (OAR) соблюдала решение исполкома МОК от 5 декабря. Однако два олимпийских атлета из России провалили допинг-тесты здесь, в Пхенчхане. Это стало крайне разочаровывающим обстоятельством и, в дополнение к другим факторам, не позволило МОК даже рассмотреть вопрос снятия отстранения на церемонии закрытия.

2. В соответствие с решением исполкома МОК от 5 декабря, отстранение ОКР может быть снято после того, как комиссия Doping Free Sports Unit подтвердит, что не было никаких дополнительных случаев нарушений антидопинговых правил со стороны делегации OAR.

ПОЧЕМУ ТАК РЕШИЛ МОК

Единственная претензия к нашей команде по итогам этих Игр — два допинговых случая от керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой. В остальном, по заключению Николь Хоевертц, делегация вела себя безупречно. Наши спортсмены полностью соблюдали установленные правила, участвовали во всех мероприятиях и стали украшением Олимпиады, несмотря на сложные обстоятельства допуска.

Хоевертц и медицинский директор МОК Ричард Баджетт сошлись во мнении, что два случая никак не связаны между собой и точно не являются системой. Баджетт отметил, что речь идет о препаратах, не повышающих результаты в конкретных видах спорта. Хоевертц же подчеркнула, что спортсмены признали свою вину, а Крушельницкий с напарницей немедленно вернули медали, что позволило вручить их норвежскому дуэту прямо во время Игр. Это было оценено по достоинству в МОК и отмечено позитивно в нескольких выступлениях.

Тем не менее, два допинговых дела не позволили МОК снять отстранение с ОКР.

Хотя никаких других вопросов к нашей делегации не существует, и абсолютно все выступления были очень комплиментарными по отношению к российским атлетам.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Исполком МОК постановил, что вернется к обсуждению темы восстановления ОКР, как только будут проверены все пробы наших спортсменов, взятые на Играх. Речь не идет о повторной перепроверке — на это отводится целых десять лет, и так долго МОК ждать точно не будет.

Проверка одной допинг-пробы проводится довольно быстро, в течение одного или нескольких дней. Большинство проб наших олимпийцев уже были проверены по ходу Игр. Речь может идти только о тех пробах, которые были взяты в последние дни Олимпиады и еще остаются в лаборатории. В любом случае, на их проверку уйдет максимум несколько недель.

Что будет происходить потом — не совсем ясно. Теоретически, если все пробы окажутся «чистыми», ОКР может быть восстановлен даже автоматически. Либо Баху придется снова собирать экстренный исполком, даже в удаленном режиме.

В любом случае, восстановление ОКР должно стать вопросом ближайшего месяца, но никак не отложиться на годы.

Наталья МАРЬЯНЧИК

из Пхенчхана