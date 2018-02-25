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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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25 февраля 2018, 6:15 | Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Немецкий бобслейный экипаж под управлением Фридриха выиграл золото Олимпиады в четверках

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Бобслейный экипаж сборной Германии под управлением Франческо Фридриха завоевал золотые медали в соревнованиях четверок на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

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© РИА "Новости"

Разгоняющими в экипаже Фридриха были Торстен Маргис, Канди Бауэр и Мартин Гразкопп. По сумме четырех попыток они показали время 3 минуты 15,85 секунды. Второе место поделили немецкий экипаж под управлением Нико Вальтера и южнокорейский экипаж Вон Юн Чжона, уступившие по 0,53 секунды. Разгоняющими Вальтера были Кевин Куске, Александер Рёдигер и Эрик Франке; Вон Юн Чжона — Со Ён У, Чон Чон Лин и Дон Хьюн Ким.

Экипаж под управлением россиянина Максима Андрианова с разгоняющими Василием Кондратенко, Алексеем Зайцевым и Русланом Самитовым занял 15-е место. Россияне проиграли победителям 2,09 секунды.

Ранее на Играх в Пхёнчхане в соревновании двоек победу одержали Фридрих и Маргис, разделившие золото с канадцами Джастином Криппсом и Александером Копаксом. Таким образом, Фридрих и Маргис стали двукратными олимпийскими чемпионами. Куске, выиграв серебро, стал самым титулованным бобслеистом в истории Олимпиад. Он является четырехкратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером, по количеству медалей Куске сравнялся с немцем Вольфгангом Хоппе (два золота, три серебра и бронза) и итальянцем Эудженио Монти (два золота, два серебра, две бронзы), но превосходит их по количеству побед.

Сборная Германии выиграла 14-е золото в Пхёнчхане, повторив лучший результат по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах. В Ванкувере в 2010 году канадцы также завоевали 14 золотых наград. Всего в активе немецкой команды 30 медалей (14−9−7).

Российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане в усеченном составе под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России по решению Международного олимпийского комитета (МОК).

Сильнейшие российские экипажи Александра Касьянова и Алексея Стульнева не смогли выступить в данном виде программы.

Касьянов не был допущен до Олимпиады за нарушения антидопинговых правил, на вторую российскую четверку не хватило разгоняющих, получивших от МОК приглашения на Игры в Пхёнчхане. В сезоне-2016/17 Касьянов выиграл Кубок мира по бобслею в зачете четверок.
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