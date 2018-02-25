Немецкий бобслейный экипаж под управлением Фридриха выиграл золото Олимпиады в четверках
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Бобслейный экипаж сборной Германии под управлением Франческо Фридриха завоевал золотые медали в соревнованиях четверок на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
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Разгоняющими в экипаже Фридриха были Торстен Маргис, Канди Бауэр и Мартин Гразкопп. По сумме четырех попыток они показали время 3 минуты 15,85 секунды. Второе место поделили немецкий экипаж под управлением Нико Вальтера и южнокорейский экипаж Вон Юн Чжона, уступившие по 0,53 секунды. Разгоняющими Вальтера были Кевин Куске, Александер Рёдигер и Эрик Франке; Вон Юн Чжона — Со Ён У, Чон Чон Лин и Дон Хьюн Ким.
Экипаж под управлением россиянина Максима Андрианова с разгоняющими Василием Кондратенко, Алексеем Зайцевым и Русланом Самитовым занял 15-е место. Россияне проиграли победителям 2,09 секунды.
Ранее на Играх в Пхёнчхане в соревновании двоек победу одержали Фридрих и Маргис, разделившие золото с канадцами Джастином Криппсом и Александером Копаксом. Таким образом, Фридрих и Маргис стали двукратными олимпийскими чемпионами. Куске, выиграв серебро, стал самым титулованным бобслеистом в истории Олимпиад. Он является четырехкратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером, по количеству медалей Куске сравнялся с немцем Вольфгангом Хоппе (два золота, три серебра и бронза) и итальянцем Эудженио Монти (два золота, два серебра, две бронзы), но превосходит их по количеству побед.
Сборная Германии выиграла 14-е золото в Пхёнчхане, повторив лучший результат по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах. В Ванкувере в 2010 году канадцы также завоевали 14 золотых наград. Всего в активе немецкой команды 30 медалей (14−9−7).
Российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане в усеченном составе под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России по решению Международного олимпийского комитета (МОК).
Касьянов не был допущен до Олимпиады за нарушения антидопинговых правил, на вторую российскую четверку не хватило разгоняющих, получивших от МОК приглашения на Игры в Пхёнчхане. В сезоне-2016/17 Касьянов выиграл Кубок мира по бобслею в зачете четверок.
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