Решение о возвращении сборной России флага и статуса затягивалось до последнего. Многие инсайдеры говорили о том, что всё должно решиться в субботу. Однако Международный олимпийский комитет заявил, что ему нужно больше времени, чтобы сделать правильные выводы. После двух положительных случаев у российских атлетов с использованием запрещённых препаратов западная пресса уверена, что ни о каком возвращении флага не может быть и речи.

«Русские опять сыграли не по правилам»

Журналистка USA Today Кристин Бреннан накануне проехалась по Алине Загитовой, заявив, что та ни при каких условиях не должна была выигрывать золотую медаль Олимпиады. На следующий день Бреннан добралась и до остальной части российской сборной. Американка выразила полнейшее недоумение, почему на Россию не наложили новые санкции за положительные допинг-пробы, не говоря уже о возвращении флага.



«Не один, а целых два олимпийских атлета из России были с позором выгнаны с Олимпиады в Пхёнчхане за допинг. Я не могу поверить, что написала это предложение. Если в мире была одна страна, которая ни при каких обстоятельствах не могла себе позволить быть пойманной на допинге, это была Россия. Русские знали, что должны вести себя хорошо. Никакого обмана, никаких интриг и уж точно никакого мельдония. МОК ещё умудряется тянуть с решением по флагу. Никакого русского флага! Как это вообще можно обсуждать? Этот вопрос не должен подниматься. Русские опять сыграли не по правилам. Дисквалификацию надо обязательно продлить».

«Даже Медведева не убедит МОК»

Журналист Yahoo! Sports Джейсон Оуэнс рассказал о том, как Россия в очередной раз использовала 18-летнюю фигуристку Евгению Медведеву в качестве элемента защиты перед МОК. При этом Оуэнс выразил уверенность, что никакая Медведева не позволит сборной России добиться положительного решения перед церемонией закрытия.



«Игры в Пхёнчхане стали настоящей катастрофой для России. На конец субботы русские завоевали всего лишь 16 медалей, из которых только одна золотая. Они даже близко не подберутся к результату Сочи, где у них было 29 медалей. А ещё двое попались на допинге. Но как бы циничен я не был по отношению к России, я не мог не восхититься Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой в женском фигурном катании. И вот сейчас русские используют Медведеву в своих играх с МОК, чтобы добиться права пройти на церемонии закрытия под своим флагом. Я уверен, что даже Медведева не убедит МОК закрыть глаза на эти два случая с использованием запрещённых препаратов».

«Бах боится сильной и могущественной России»

Издание USA Today выразило сомнение в твёрдости руки главы МОК Томаса Баха по отношению к сборной России. Американские журналисты проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что не всё так однозначно с решением вернуть россиянам их статус. Они высказали серьёзные опасения, что МОК и его приближённые могут в очередной раз дать слабину по отношению к России.

«Представитель МОК Марк Адамс уже намекнул, что дисквалификация может быть частично снята с русских на церемонии закрытия. Понятно, что последнее слово останется за Томасом Бахом. Он уже заявлял, что отдельные спортсмены не должны нести коллективную ответственность за ошибки чиновников. Также он явно боялся выступать против сильной и могущественной России. Отметим, что многие ключевые члены МОК уже покинули Пхёнчхан и не примут участие в обсуждении. Мы говорим в том числе и о канадце Ричарде Паунде, и о британце Адаме Пенгилли. Именно они были теми членами МОК, кто открыто выражал недовольство работой Баха».

«Всё решится в последнюю минуту»

Агентство Reuters выпустило материал по горячим следам, где допускает, что ситуация с российским флагом может затянуться вплоть до самого начала церемонии закрытия. После того, как руководитель российской делегации атлетов Станислав Поздняков встретился с членами МОК, у России остаются некоторые шансы на положительный исход дела.



«Всё будет решаться в самую последнюю минуту. МОК соберётся в 9 утра по местному времени, но вряд ли о решении будет известно сразу. Судя по тому, что мы слышали в кулуарах, МОК никак не может решить, что делать. Вероятно, они будут тянуть до того момента, когда уже первые спортсмены выйдут на стадион в рамках торжественной церемонии закрытия. Поздняков ранее сказал, что цель России на этой Олимпиаде не завоевание медалей, а возвращение статуса. Это оставляет русским надежду».

Александр Говоров