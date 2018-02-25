Лыжницы станут последними казахстанскими участниками на Олимпиаде-2018

В женском марафоне казахстанская команда будет представлена тремя участницами. На старт выйдут Анна Шевченко, Валерия Тюленева и Елена Коломина. Всего же в стартовом протоколе значатся 47 участниц, среди которых главными фаворитами являются представительницы Норвегии, Швеции, Финляндии, США и команда олимпийских атлетов России. Старт запланирован на 12:15 по времени Астаны. В прямом эфире гонку будет транслировать «Хабар».

Также сегодня, 25 февраля, состоится закрытие Олимпийских игр-2018. Торжественная церемония начнется в 17:00.

Напомним, казахстанские лыжники перед последним стартом не имеют в активе завоеванных наград. Основные ставки делались на Алексея Полторанина. Лидер сборной мог попасть в призы в масс-старте классическим ходом. Однако Полторанин занял лишь 15 место.

Всего же на счету сборной Казахстана одна медаль. Фристайлистка Юлия Галышева завоевала «бронзу» в могуле.