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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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25 февраля 2018, 5:23 | Лыжный спорт | Vesti.kz

Лыжницы станут последними казахстанскими участниками на Олимпиаде-2018

Последними, кто представит Казахстан на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, станут лыжницы. Сегодня, 25 февраля, они выступят в масс-старте на 30 километров классическим ходом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В женском марафоне казахстанская команда будет представлена тремя участницами. На старт выйдут Анна Шевченко, Валерия Тюленева и Елена Коломина. Всего же в стартовом протоколе значатся 47 участниц, среди которых главными фаворитами являются представительницы Норвегии, Швеции, Финляндии, США и команда олимпийских атлетов России. Старт запланирован на 12:15 по времени Астаны. В прямом эфире гонку будет транслировать «Хабар».

Также сегодня, 25 февраля, состоится закрытие Олимпийских игр-2018. Торжественная церемония начнется в 17:00.

Напомним, казахстанские лыжники перед последним стартом не имеют в активе завоеванных наград. Основные ставки делались на Алексея Полторанина. Лидер сборной мог попасть в призы в масс-старте классическим ходом. Однако Полторанин занял лишь 15 место.

Всего же на счету сборной Казахстана одна медаль. Фристайлистка Юлия Галышева завоевала «бронзу» в могуле.
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