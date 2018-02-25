Экипаж бобслеиста Андрианова идет 16-м после третьей попытки на Олимпиаде

Лидирует после третьей попытки немецкий экипаж Франческо Фридриха.

Сильнейшие российские экипажи Александра Касьянова и Алексея Стульнева не смогли выступить в данном виде программы. Касьянов не был допущен до Олимпиады за нарушения антидопинговых правил, на вторую российскую четверку не хватило разгоняющих, получивших от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Игры в Пхёнчхане.

Российские атлеты выступают на Играх в усеченном составе под олимпийским флагом по решению МОК. Решение относительно статуса российских спортсменов будет принято на сессии МОК в воскресенье.

Медали в данной дисциплине будут разыграны позднее 25 февраля.