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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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25 февраля 2018, 5:18 | Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Экипаж бобслеиста Андрианова идет 16-м после третьей попытки на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Российский бобслейный экипаж Максима Андрианова с разгоняющими Василием Кондратенко, Алексеем Зайцевым и Русланом Самитовым идет 16-м в соревнованиях четверок на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсмены по итогам трех попыток показали результат 2 минуты 28,38 секунды.

Лидирует после третьей попытки немецкий экипаж Франческо Фридриха.

Сильнейшие российские экипажи Александра Касьянова и Алексея Стульнева не смогли выступить в данном виде программы. Касьянов не был допущен до Олимпиады за нарушения антидопинговых правил, на вторую российскую четверку не хватило разгоняющих, получивших от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Игры в Пхёнчхане.

Российские атлеты выступают на Играх в усеченном составе под олимпийским флагом по решению МОК. Решение относительно статуса российских спортсменов будет принято на сессии МОК в воскресенье.

Медали в данной дисциплине будут разыграны позднее 25 февраля.
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