Домрачева: Олимпиада без золота была просто невыносима
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева из Беларуси на Олимпиаде в Пхёнчхане выиграла золото в эстафете и серебро в
масс-старте.
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Видимо, что-то случилось...
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Домрачева поделилась эмоциями от завоевания медалей.
«На самом деле я была очень счастлива этой серебряной медали. Это была такая награда за преодоление сложностей. Конечно,
Знаете, каждая медаль — она особенная. Эмоции после каждой из них особенные, они связаны с
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