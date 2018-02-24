Домрачева: Олимпиада без золота была просто невыносима

Домрачева поделилась эмоциями от завоевания медалей.

«На самом деле я была очень счастлива этой серебряной медали. Это была такая награда за преодоление сложностей. Конечно, какая-то доля разочарования, что это не золото, присутствовала. Но это серебро очень ценно для меня. Думаю, что в будущем, глядя на эту медаль, буду гордиться ей еще больше. Это была борьба, это — серебряная победа.