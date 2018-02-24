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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 11
2 Германия 13 8 7
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24 февраля 2018, 23:53 | Биатлон | Чемпионат.com

Домрачева: Олимпиада без золота была просто невыносима

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева из Беларуси на Олимпиаде в Пхёнчхане выиграла золото в эстафете и серебро в масс-старте.

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© РИА "Новости"

Домрачева поделилась эмоциями от завоевания медалей.

«На самом деле я была очень счастлива этой серебряной медали. Это была такая награда за преодоление сложностей. Конечно, какая-то доля разочарования, что это не золото, присутствовала. Но это серебро очень ценно для меня. Думаю, что в будущем, глядя на эту медаль, буду гордиться ей еще больше. Это была борьба, это — серебряная победа.

Знаете, каждая медаль — она особенная. Эмоции после каждой из них особенные, они связаны с какими-то переживаниями, какой-то борьбой, преодолением сложностей. Знаете, вот эта горечь в глазах после серебряной медали — это было осознание того, что я смогла преодолеть все эти невзгоды. А золотая медаль в эстафете это… Я вот разговаривала с братом, он мне сказал, что Олимпиада без золота была просто невыносима (смеется). Я несказанно счастлива, что удалось это золото взять. В такой борьбе вырвали его вместе со всеми девчонками. Когда поднимались на пьедестал, эмоций было в четыре раза больше, потому что ты можешь разделить чувство радости здесь и сейчас вместе с девчонками из команды. Это очень-очень ценно, — приводит слова Домрачевой «Беларусь сегодня».
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