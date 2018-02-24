Он объяснил, сколько раз спортсмен может менять лыжи в ходе марафона. Напомним, Большунов и Ларьков завоевали серебро и бронзу.

— Спортсмен решает сам, но лыжи можно менять два раза, — цитирует Петухова nsn.fm. — Лыжник в ходе гонки принимает сам решение, как у него лыжи работают, как держат мазь, то есть какова сцепка со снегом, может ли он хорошо выходить подъемы без прострелов лыж, когда их назад отстреливает. И смотрит, как лыжи работают на спуске. Если хорошо — спортсмен принимает решение идти дальше. Сегодня Саше надо было менять лыжи, пропускать финна вперед, чтобы идти за ним и копить силы на рывок со спуском, чтобы отставание ликвидировать.

Саша хотел убежать, но финн очень быстро его догнал, потому что новые, смазанные лыжи лучше ехали. Единственное, я не видел, сколько раз Александр менял лыжи за гонку. Если была возможность поменять ещё раз, надо было это сделать. Тогда он ошибся, что не пошёл на смену. А если не было возможности менять, тогда он всё сделал правильно, постарался убежать как можно дальше.

Гонка развивалась настолько интересно, нервно… Мы, конечно же, болели в первую очередь за Александра. В группе его «соперников» шли Ларьков, Червоткин и два норвежских спортсмена. Последние — дистанционщики со стажем, имеют медали ОИ и других соревнований. Поэтому мы смотрели, как поведет себя в борьбе с ними Большунов. Он нас просто шокировал в хорошем смысле. Он на подъеме сделал то, чего не смогли сделать эти великие спортсмены.

Очень радовались, что соперники остались позади. И вот Ларьков здесь выжал свое золото. Это замечательная для него победа. Андрей сегодня сделал чудо. Я думаю, что его тренер Олег Перевозчиков радуется сейчас не меньше, чем Юрий Бородавко. Потому что бронза Ларькова — она как золото! Две медали в такой сложной гонке — я преклоняюсь перед ребятами.