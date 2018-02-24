«Подозрительный успех». Почему норвежец поливает грязью русских лыжников
Медали Большунова и Ларькова ставятся под сомнение. А всё
из-за того, что молодёжь из России отдавила пятки опытным норвежцам.
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Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Мартин Йонсруд Сундбю по итогам заключительной мужской гонки на Олимпийских играх в Пхёнчхане занял обидное пятое место. Однако, даже будучи разочарованным результатами марафона, он себе не изменил: его оценка выступления конкурентов из России была привычно спокойной, здравой и максимально адекватной.
«Сегодня у Большунова были отличные лыжи, — объяснял норвежец. — А у Ларькова осталось больше сил на последнем подъёме». Да и в целом Сундбю по достоинству оценил выступление российской команды. Он хотел сражаться в Корее с сильнейшими — Устюговым, Вылегжаниным или Легковым, но и молодые лыжники из России стали ему достойными конкурентами. Да, россияне обыграли норвежцев только в марафоне, но во всех остальных гонках навязывали серьёзнейшую борьбу. А потому норвежец
Да, Россия уступила по мужским медалям 6−7, не добыв при этом ни одного золота против четырёх у Норвегии. Но эта равная и яркая схватка была особенно ценна тем, что от россиян никто ничего не ждал и им пришлось превосходить себя здесь и сейчас. И Сундбю, как классный спортсмен, это понимает. А потому и хвалит нашу команду, пусть и довольно сдержанно.
Но не все так же адекватны и рассудительны, как Сундбю. Вот, например, норвежский журналист Пер Анджелл Бернтсен, видимо, слегка переволновался после просмотра марафона, а потому просто решил полить грязью Александра Большунова и Андрея Ларькова, добравшихся до медалей.
Бедного Бернтсена, похоже, разрывало от злости, когда стало понятно, что норвежец не сможет победить в марафоне, а потому он начал просто болеть против российского спортсмена: «Никогда не был так счастлив от победы финского лыжника. Альтернатива была хуже».
Пер Анджелл Бернтсен прозрачно намекает на то, что российские лыжники могут быть нечистыми спортсменами. Доводы норвежца незатейливы. «Проблема в том, что все руководители сборной России на Олимпиаде в Сочи работают до сих пор», — отметил Бернтсен, заметивший на трибунах Елену Вяльбе с российской символикой и Юрия Чарковского. Вот только ему невдомёк, что несколько недель назад все лыжники, выступавшие в Сочи, были оправданы в CAS.
Да, историю лыжных гонок в России не назвать безупречной. Однако Бернтсен лучше россиян должен помнить дело всё того же Сундбю трёхлетней давности. За превышение допустимой нормы сальбутамола (препарата, который применяют по терапевтическим разрешениям лыжники-астматики) норвежец был лишён пары титулов и дисквалифицирован на два месяца. Но Бернтсен об этом не вспоминает, а пишет следующее: «Доверия не становится больше, учитывая, что уже два россиянина сдали положительные
Последняя фраза звучит особенно противно, не правда ли?
Похоже, что Бернтсен сейчас застрял
Но никакого обмана нет. Российская команда честно отдавила норвежцам пятки, порой держась на одних
А норвежского журналиста вскоре ждёт депрессия. Это неизбежно.
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