«Подозрительный успех». Почему норвежец поливает грязью русских лыжников

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Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Мартин Йонсруд Сундбю по итогам заключительной мужской гонки на Олимпийских играх в Пхёнчхане занял обидное пятое место. Однако, даже будучи разочарованным результатами марафона, он себе не изменил: его оценка выступления конкурентов из России была привычно спокойной, здравой и максимально адекватной.

«Сегодня у Большунова были отличные лыжи, — объяснял норвежец. — А у Ларькова осталось больше сил на последнем подъёме». Да и в целом Сундбю по достоинству оценил выступление российской команды. Он хотел сражаться в Корее с сильнейшими — Устюговым, Вылегжаниным или Легковым, но и молодые лыжники из России стали ему достойными конкурентами. Да, россияне обыграли норвежцев только в марафоне, но во всех остальных гонках навязывали серьёзнейшую борьбу. А потому норвежец по-джентльменски поблагодарил россиян за соперничество, а также отметил их фантастическую подготовку и достойный итоговый результат.

Да, Россия уступила по мужским медалям 6−7, не добыв при этом ни одного золота против четырёх у Норвегии. Но эта равная и яркая схватка была особенно ценна тем, что от россиян никто ничего не ждал и им пришлось превосходить себя здесь и сейчас. И Сундбю, как классный спортсмен, это понимает. А потому и хвалит нашу команду, пусть и довольно сдержанно.

Но не все так же адекватны и рассудительны, как Сундбю. Вот, например, норвежский журналист Пер Анджелл Бернтсен, видимо, слегка переволновался после просмотра марафона, а потому просто решил полить грязью Александра Большунова и Андрея Ларькова, добравшихся до медалей.

Бедного Бернтсена, похоже, разрывало от злости, когда стало понятно, что норвежец не сможет победить в марафоне, а потому он начал просто болеть против российского спортсмена: «Никогда не был так счастлив от победы финского лыжника. Альтернатива была хуже».

Пер Анджелл Бернтсен прозрачно намекает на то, что российские лыжники могут быть нечистыми спортсменами. Доводы норвежца незатейливы. «Проблема в том, что все руководители сборной России на Олимпиаде в Сочи работают до сих пор», — отметил Бернтсен, заметивший на трибунах Елену Вяльбе с российской символикой и Юрия Чарковского. Вот только ему невдомёк, что несколько недель назад все лыжники, выступавшие в Сочи, были оправданы в CAS.

Да, историю лыжных гонок в России не назвать безупречной. Однако Бернтсен лучше россиян должен помнить дело всё того же Сундбю трёхлетней давности. За превышение допустимой нормы сальбутамола (препарата, который применяют по терапевтическим разрешениям лыжники-астматики) норвежец был лишён пары титулов и дисквалифицирован на два месяца. Но Бернтсен об этом не вспоминает, а пишет следующее: «Доверия не становится больше, учитывая, что уже два россиянина сдали положительные допинг-пробы — в кёрлинге и бобслее. Это говорит о том, что правильнее было бы запретить россиянам участвовать в Играх, но их всё же допустили под нейтральным флагом. Русские кусают за палец того, кто протянул им руку. В этой связи борьба Сундбю с Харви за четвёртое место кажется логичной, учитывая то, кто их обошёл».

Последняя фраза звучит особенно противно, не правда ли?

Похоже, что Бернтсен сейчас застрял где-то между отрицанием и гневом. Он просто не может поверить, что российская молодёжь, которую замучили проверками, лишили поддержки лидеров и на ходу выбросили в бушующее олимпийское море, смотрелась в Пхёнчхане не хуже закалённых норвежцев, усилившихся терапевтическими исключениями и тысячами доз препаратов от астмы. Не желая принять действительность, он начинает искать во всём подвох и обман.

Но никакого обмана нет. Российская команда честно отдавила норвежцам пятки, порой держась на одних морально-волевых. И это делает успех наших лыжников особенно ценным.

А норвежского журналиста вскоре ждёт депрессия. Это неизбежно.