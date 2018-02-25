Россия — Германия: главный матч в карьере Знарка
В воскресенье — финал хоккейного турнира.
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Если бы еще полторы недели
Но это реальность. Ни Канада, ни США, ни финны со шведами и ни пройденные уже чехи — а Германия. В матче, который пусть и не сделает в случае победы Россию первой хоккейной державой мира, но точно подарит радость миллионам болельщиков и впишет напротив фамилий тренеров и хоккеистов несмываемые временем слова «олимпийский чемпион».
И это ключевое в данной истории. Получился ли интересным, зрелищным или вообще
Для Василия Кошечкина и Сергея Мозякина эта Олимпиада — шанс доказать, что предыдущие тренеры сборной были не правы, не считая их игроками международного уровня даже в масштабе Европы. Для Павла Дацюка — возможность войти в «Тройной золотой клуб». Для Кирилла Капризова — в 20 лет окончательно укрепиться в статусе главной надежды российского хоккея. И так далее, и так далее: даже Илья Каблуков уже прилично срамит этим турниром скептиков, и только лишь Вадим Шипачев оказался в роли отверженного.
И ключевая фигура — тренер. Олег Знарок в воскресенье либо войдет в историю в роли победителя, который выполнил свою четырехлетнюю миссию, либо … даже не хочется думать.
Но ни одной причины рассматривать вариант с поражением от Германии нет. Словацкая неудача на старте действительно встряхнула команду, заставила пойти на неочевидные, но в результате сработавшие перестановки, и следующие четыре матча Россия выиграла с разницей 21−3.
Да, и у нас неидеальная сборная, но дотурнирные расклады, которые указывали на нее как на главного фаворита, подтвердились.
Россия — это не Канада, которая приехала на Олимпиаду с третьим на данный момент голкипером «Салавата» Скривенсом, вратарем австрийской лиги Пуленом и одним из худших представителей этого амплуа, который
Не Швеция, которая была хороша по мастерству, но пострадала от своих традиционных проблем в
Не Финляндия, которая молилась на 18-летнего Толванена, и в нужный момент ушла со льда с «баранкой».
Золото почти в руках Знарка и его парней. Осталось не упустить его самим.
Финал хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 между сборными России и Германии пройдет в воскресенье, 25 февраля. Начало игры в Пхенчхане — 7.10 по московскому времени.
Павел КЛИМОВИЦКИЙ
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