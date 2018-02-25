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Если бы еще полторы недели кто-то сказал, что соперником России в главном матче в тренерской карьере Олега Знарка станет Германия, то это бы восприняли как неудачную шутку. Очередную, уже настолько же несмешную, как выступления запылившихся юмористов на центральных каналах, шутку про немецкое гражданство наставника нашей команды.

Но это реальность. Ни Канада, ни США, ни финны со шведами и ни пройденные уже чехи — а Германия. В матче, который пусть и не сделает в случае победы Россию первой хоккейной державой мира, но точно подарит радость миллионам болельщиков и впишет напротив фамилий тренеров и хоккеистов несмываемые временем слова «олимпийский чемпион».

И это ключевое в данной истории. Получился ли интересным, зрелищным или вообще каким-то позитивным хоккейный турнир в Пхенчхане? Нет. Но все виноватые в превращение главного блюда Игр в будничную трапезу уже давно получили свою порцию критики, и в списке «плохишей» уж точно нет представителей сборной России.

Для Василия Кошечкина и Сергея Мозякина эта Олимпиада — шанс доказать, что предыдущие тренеры сборной были не правы, не считая их игроками международного уровня даже в масштабе Европы. Для Павла Дацюка — возможность войти в «Тройной золотой клуб». Для Кирилла Капризова — в 20 лет окончательно укрепиться в статусе главной надежды российского хоккея. И так далее, и так далее: даже Илья Каблуков уже прилично срамит этим турниром скептиков, и только лишь Вадим Шипачев оказался в роли отверженного.

И ключевая фигура — тренер. Олег Знарок в воскресенье либо войдет в историю в роли победителя, который выполнил свою четырехлетнюю миссию, либо … даже не хочется думать.

Но ни одной причины рассматривать вариант с поражением от Германии нет. Словацкая неудача на старте действительно встряхнула команду, заставила пойти на неочевидные, но в результате сработавшие перестановки, и следующие четыре матча Россия выиграла с разницей 21−3.

Да, и у нас неидеальная сборная, но дотурнирные расклады, которые указывали на нее как на главного фаворита, подтвердились.

Россия — это не Канада, которая приехала на Олимпиаду с третьим на данный момент голкипером «Салавата» Скривенсом, вратарем австрийской лиги Пуленом и одним из худших представителей этого амплуа, который когда-либо играл в КХЛ, Питерсом.

Не Швеция, которая была хороша по мастерству, но пострадала от своих традиционных проблем в плей-офф.

Не Финляндия, которая молилась на 18-летнего Толванена, и в нужный момент ушла со льда с «баранкой».

Золото почти в руках Знарка и его парней. Осталось не упустить его самим.

Финал хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 между сборными России и Германии пройдет в воскресенье, 25 февраля. Начало игры в Пхенчхане — 7.10 по московскому времени.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ