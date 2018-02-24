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Эстафету для Норвегии в итоге спас Йоханнес Клебо, а вот в гонке на 50 км Сундбю вынужден был капитулировать и перед ставшим серебряным призёром Большуновым, и ещё перед одним россиянином — Андреем Ларьковым, взявшим бронзу. После Игр у норвежца остались самые лучшие впечатления о молодом россиянине, выигравшем четыре медали на дебютной Олимпиаде.

«Большунов неделю провёл в больнице с 40-градусной температурой, а потом приехал сюда и показал сегодня такое. Поразительно. В целом он проводит фантастические Олимпийские игры. В его активе четыре медали. Вау! Должен сказать, это впечатляет!» — приводит слова Сундбю NTV.