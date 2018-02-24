Большунов: Иверсен не верит в мою болезнь? Если ничего не знаешь, лучше молчать
Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший четыре медали (три серебра и одну бронзу) на Олимпийских играх в Пхёнчхане, ответил норвежскому лыжнику Эмилю Иверсену, который не верит в болезнь российского спортсмена перед Олимпиадой.
«Честно говоря, удивлён, что спортсмен может сказать подобное о коллеге, которого не знает. Это неправильно. Считаю, никто не должен так говорить. Если
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