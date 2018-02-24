Большунов: Иверсен не верит в мою болезнь? Если ничего не знаешь, лучше молчать

«Честно говоря, удивлён, что спортсмен может сказать подобное о коллеге, которого не знает. Это неправильно. Считаю, никто не должен так говорить. Если что-то видел и уверен, то говори, а если нет — лучше молчать. Не стал бы делать такие заявления, будь я на его месте», — приводит слова Большунова NTB.