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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 11
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24 февраля 2018, 22:27 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Большунов: Иверсен не верит в мою болезнь? Если ничего не знаешь, лучше молчать

Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший четыре медали (три серебра и одну бронзу) на Олимпийских играх в Пхёнчхане, ответил норвежскому лыжнику Эмилю Иверсену, который не верит в болезнь российского спортсмена перед Олимпиадой.

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«Честно говоря, удивлён, что спортсмен может сказать подобное о коллеге, которого не знает. Это неправильно. Считаю, никто не должен так говорить. Если что-то видел и уверен, то говори, а если нет — лучше молчать. Не стал бы делать такие заявления, будь я на его месте», — приводит слова Большунова NTB.
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