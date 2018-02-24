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24 февраля 2018, 21:27 | Хоккей | Р-Спорт

Гуськов: Игроки сборной Германии сильно измотаны перед финалом ОИ с командой России

КАЗАНЬ, 24 фев — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты сборной Германии находятся на эмоциональном подъеме после выхода в финал на Олимпиаде в Пхенчхане, но им может не хватить сил на решающий матч с командой России, заявил бывший хоккеист ярославского «Локомотива» Александр Гуськов.

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© РИА "Новости"

Хоккеисты сборных России и Германии сыграют в финале олимпийского турнира в воскресенье, начало матча в 07:10 по московскому времени. В полуфинале в пятницу немцы одолели канадцев — 4:3.

«Думаю, тренерский штаб и ребята из сборной России отложили в сторону все статьи с прогнозами и сконцентрированы только на игре с Германией. Германия сильна самоотдачей, у нее сейчас эмоциональный подъем, и это может сыграть ей в плюс. Но немцы очень сильно измотаны тяжелыми матчами. И уровень мастерства у России побольше», — сказал Гуськов журналистам.

«Хотя Олимпиада очень непредсказуемая и такой финал никто не мог представить, сборная России — фаворит матча с Германией. Неужели кто-то поставит на Германию в завтрашней игре? Мы не проигрывали ей очень много лет, так что больше шансов у России», — отметил бывший хоккеист «Локомотива».
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Хоккей

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