Гуськов: Игроки сборной Германии сильно измотаны перед финалом ОИ с командой России
КАЗАНЬ, 24 фев — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты сборной Германии находятся на эмоциональном подъеме после выхода в финал на Олимпиаде в Пхенчхане, но им может не хватить сил на решающий матч с командой России, заявил бывший хоккеист ярославского «Локомотива» Александр Гуськов.
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Хоккеисты сборных России и Германии сыграют в финале олимпийского турнира в воскресенье, начало матча в 07:10 по московскому времени. В полуфинале в пятницу немцы одолели канадцев — 4:3.
«Думаю, тренерский штаб и ребята из сборной России отложили в сторону все статьи с прогнозами и сконцентрированы только на игре с Германией. Германия сильна самоотдачей, у нее сейчас эмоциональный подъем, и это может сыграть ей в плюс. Но немцы очень сильно измотаны тяжелыми матчами. И уровень мастерства у России побольше», — сказал Гуськов журналистам.
«Хотя Олимпиада очень непредсказуемая и такой финал никто не мог представить, сборная России — фаворит матча с Германией. Неужели
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