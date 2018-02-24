Гуськов: Игроки сборной Германии сильно измотаны перед финалом ОИ с командой России

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Хоккеисты сборных России и Германии сыграют в финале олимпийского турнира в воскресенье, начало матча в 07:10 по московскому времени. В полуфинале в пятницу немцы одолели канадцев — 4:3.

«Думаю, тренерский штаб и ребята из сборной России отложили в сторону все статьи с прогнозами и сконцентрированы только на игре с Германией. Германия сильна самоотдачей, у нее сейчас эмоциональный подъем, и это может сыграть ей в плюс. Но немцы очень сильно измотаны тяжелыми матчами. И уровень мастерства у России побольше», — сказал Гуськов журналистам.