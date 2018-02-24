Российские спортсмены завоевали в субботу серебро и бронзу на Играх

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Победителем лыжного марафона стал финский спортсмен Ииво Нисканен, который на последнем километре дистанции сумел оторваться от Большунова. Ларьков отстал от лидеров на две с половиной минуты, однако на финише сумел вырвать бронзу в противостоянии с чемпионом мира канадцем Алексом Харви и двукратным олимпийским чемпионом Мартином Сундбю из Норвегии. 12-й результат показал Алексей Червоткин, Денис Спицов остался 20-м.

В лыжных гонках российские спортсмены выиграли восемь из своих 16 медалей на Олимпиаде в Пхёнчхане. Большунов завоевал уже четвертую награду нынешних Игр, что ранее не удавалось ни одному российскому лыжнику. Все четыре своих старта в Пхёнчхане 21-летний спортсмен завершил с медалями, завоевав серебро в эстафете и командном спринте, а также бронзу в спринте.

«Не вошел я ни в какую историю. Если честно, после сегодняшней гонки остался небольшой осадок», — не скрывал своего разочарования рекордсмен. Ключевым в гонке стал эпизод за восемь километров до финиша, когда финн остановился у стадиона, чтобы поменять лыжи, а Большунов делать этого не стал, предпочтя оторваться от преследователя. Однако на новых лыжах Нисканен не только догнал россиянина, но и легко убежал от него на финише.

На счету команды олимпийских атлетов из России стало 16 медалей — одна золотая, шесть серебряных и девять бронзовых. Золото выиграла Алина Загитова (фигурное катание), серебро завоевали Евгения Медведева (фигурное катание), фигуристы в командном турнире, Никита Трегубов (скелетон), Александр Большунов (лыжи, 50 км), мужская лыжная эстафетная команда и мужская лыжная команда в спринте свободным стилем.

Бронза на счету Семена Елистратова (шорт-трек, 1500 м), Юлии Белоруковой (лыжи, спринт классическим стилем), Александра Большунова (лыжи, спринт классическим стилем), Дениса Спицова (лыжи, 15 км), Натальи Ворониной (конькобежный спорт, 5000 м), женской лыжной эстафетной команды, Ильи Бурова (фристайл, акробатика), Сергея Ридзика (фристайл, ски-кросс) и Андрея Ларькова (лыжи, 50 км).

Бронзовая Канада

Хоккеисты сборной Канады выиграли бронзовые медали олимпийского турнира, со счетом 6:4 победив команду Чехии. Канадцы — девятикратные олимпийские чемпионы, они побеждали на двух последних Олимпиадах. В Пхёнчхане сборная Канады была составлена из хоккеистов, выступающих в европейских клубах.

Олимпийским чемпионом по керлингу в мужском турнире впервые стала команда США, в финале со счетом 10:7 обыграв соперников из Швеции. В Пхёнчхане выступала команда во главе со скипом Джоном Шустером, которая выиграла бронзу на чемпионате мира — 2016.

Бронзовые медали у мужчин были разыграны накануне, их завоевала команда Швейцарии. В женском турнире в субботу прошел матч за третье место, бронзовые медали выиграла команда Японии, со счетом 5:3 обыграв британок. Сборная Японии по керлингу впервые в истории завоевала медали Олимпийских игр, ранее такое достижение не покорялось ни мужской, ни женской команде.

В воскресенье в женском финале сыграют команды Южной Кореи и Швеции.

Сноубордисты без медалей

Российские сноубордисты не сумели выиграть медали в параллельном гигантском слаломе, где четыре года назад в Сочи олимпийским чемпионом стал Вик Уайльд, а его супруга Алена Заварзина завоевала бронзу. В Пхёнчхане Заварзина снова претендовала на медаль, однако упала в полуфинале и в заезде за третье место, оставшись четвертой.

Олимпийской чемпионкой стала чешка Эстер Ледецкая, которая в Пхёнчхане также выиграла золото в горнолыжной дисциплине супергигант. Серебро завоевала немка Зелина Йёрг, бронза у ее соотечественницы Рамоны-Терезии Хофмайстер.

Россиянки Милена Быкова и Екатерина Тудегешева выбыли из борьбы в 1/8 финала, Наталья Соболева не сумела пройти квалификацию.

В мужском турнире Уайльд выбыл уже на стадии 1/8 финала — как и Дмитрий Сарсембаев, тогда как Андрей Соболев и Дмитрий Логинов не сумели пройти квалификацию. Золотые медали в этом виде выиграл швейцарец Невин Гальмарини, серебро — у Ли Сан Хо из Южной Кореи, бронзовым призером стал словенец Жан Кошир.

Первым в истории олимпийским чемпионом в биг-эйре стал канадский сноубордист Себастьян Тутан. Серебряные награды выиграл американец Кайл Мэк, бронза досталась британцу Билли Моргану. Россияне Антон Мамаев и Влад Хадарин не сумели пройти квалификацию.

В сноуборде на Олимпиаде в Пхёнчхане были разыграны 10 комплектов медалей, четыре золота завоевали спортсмены из США. Российские сноубордисты остались без наград.

Первые медали в конькобежном масс-старте и горнолыжном командном турнире

В конькобежном спорте впервые в истории Олимпийских игр прошли соревнования в масс-старте. В мужском финале победил южнокорейский спортсмен Ли Сын Хун, второе и третье места заняли бельгиец Барт Свингс и Кун Вервей из Нидерландов. У женщин победила японка Нана Такаги, серебро выиграла Ким Бо Рым из Южной Кореи, бронзу — Ирен Схаутен из Нидерландов.

В соревнованиях конькобежцев было разыграно наибольшее количество комплектов медалей нынешней Олимпиады — 14. Семь золотых наград завоевали спортсмены из Нидерландов, три золота выиграли японки, при этом Нана Такаги стала двукратной чемпионкой Пхёнчхана, победив, помимо масс-старта, в командной гонке преследования.

На счету российских спортсменов в конькобежном спорте бронза Натальи Ворониной на дистанции 5000 метров.

Первым победителем смешанного командного турнира по горнолыжному спорту стала сборная Швейцарии, в финале победив австрийцев. Бронзовые награды в этом новом олимпийском виде завоевали спортсмены из Норвегии. Россияне Анастасия Силантьева, Иван Кузнецов, Екатерина Ткаченко и Александр Хорошилов в 1/8 финала проиграли норвежцам.

В командном турнире участники соревнуются в параллельном слаломе, проводятся по два мужских и женских старта, за победу в каждом заезде команде начисляется очко.

В соревнованиях по горнолыжному спорту в Пхёнчхане были разыграны 11 комплектов медалей, три золота завоевали австрийцы, у которых, как и у спортсменов из Швейцарии и Норвегии, по семь наград разной пробы. Двукратным олимпийским чемпионом стал австриец Марсель Хиршер, который победил в гигантском слаломе и комбинации.

Бобслеисты идут 16-ми

В соревнованиях мужских бобов-четверок после двух заездов лидирует немецкий экипаж чемпиона Пхёнчхана в двойках Франческо Фридриха, который на 29 сотых секунды опережает южнокорейского пилота Вон Юн Чона. На третьем место другой немецкий экипаж Нико Вальтера.

Российский экипаж Максима Андрианова с разгоняющими Василием Кондратенко, Алексеем Зайцевым и Русланом Самитовым по сумме двух попыток показал 16-й результат, отставая от лидеров на 1,27 секунды.

В субботу Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую бобслеистку Надежду Сергееву виновной в нарушении антидопинговых правил. Допинг-проба Сергеевой, взятая 18 февраля, показала наличие запрещенного препарата триметазидина. Россиянка отказалась от вскрытия пробы «Б».

CAS аннулировал результат Сергеевой в Пхёнчхане — в экипаже с разгоняющей Анастасией Кочержовой она заняла 12-е место. «Спортсменка приняла временное отстранение и сохранила за собой право добиваться отмены или сокращения срока дисквалификации», — говорится в релизе суда. Дальнейшее разбирательство продолжит Международная федерация бобслея и скелетона после завершения Олимпиады.

По словам руководителя делегации олимпийских атлетов из России Станислава Позднякова, речь идет о халатности — спортсменка не отправила запрос на терапевтическое исключение для препарата для улучшения работы сердца.

Сергеева уже сдала аккредитацию участника Олимпиады и покинула олимпийскую деревню.