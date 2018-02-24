Эрат: Грустный конец, всё началось, когда чехи профукали шанс обыграть Россию
Капитан сборной Чехии Мартин Эрат поделился эмоциями после поражения в матче за бронзу олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане.
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Чехи проиграли сборной Канады со счётом 4:6.
«Это грустный конец. Всё началось вчера. У нас был шанс обыграть Россию, но мы его профукали. Сегодня мы оставили всё на льду, но когда соперник забивает шесть голов, у тебя нет шансов. Тяжело было готовиться. За 24 часа надо пройти от разочарования к необходимости играть за медаль. Но такова жизнь. Очень жаль», — приводятся слова Эрата на официальном сайте ИИХФ.
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