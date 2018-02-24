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24 февраля 2018, 20:10 | Лыжный спорт | Sports.kz

«Я — булка». Полторанин назвал фиаско свое выступление в масс-старте ОИ-2018

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин в масс-старте на 50 километров классическим стилем занял на Олимпиаде в Пхёнчхане 15-е место, сообщает Sports.kz.

Тренер Полторанина Мати Алавер заявил о том, что была неправильно выбрана тактика и он готов отдать зарплату за год, так как его подопечный потерпел неудачу.

Сам Алексей был не особо разговорчив после гонки, ничего не смог объяснить, а прославленный казахстанский лыжник Владимир Смирнов нашел причину провала в физическом состоянии Полторанина.

«После 45 километров кто-то и зачем-то выключил свет, но ведь я не просил об этом, а так хорошо начиналось. P. S. Я — булка», — написал Полторанин в своем Instagram c меткой «этофиаскобратан».
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