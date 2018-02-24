«Я — булка». Полторанин назвал фиаско свое выступление в масс-старте ОИ-2018
Казахстанский лыжник Алексей Полторанин в
масс-старте на 50 километров классическим стилем занял на Олимпиаде в Пхёнчхане 15-е место, сообщает Sports.kz.
Тренер Полторанина Мати Алавер заявил о том, что была неправильно выбрана тактика и он готов отдать зарплату за год, так как его подопечный потерпел неудачу.
Сам Алексей был не особо разговорчив после гонки, ничего не смог объяснить, а прославленный казахстанский лыжник Владимир Смирнов нашел причину провала в физическом состоянии Полторанина.
«После 45 километров
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