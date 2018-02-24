Американский бобслеист назвал Олимпиаду-2018 наказанием для России

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Также он отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен отказать им в проходе на церемонии закрытия Игр под национальным флагом, сообщает Reuters.

«Россияне должны уйти с Олимпийских игр так же, как и пришли. Вся Олимпиада должна послужить для них наказанием. Это наказание. Они не заслужили привилегии пройти под собственным флагом. Может быть, через четыре года у них будет такая честь», — сказал Каннингем.

Ранее сообщалось, что МОК озвучит решение о восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР), а также о флаге страны на закрытии Игр 25 февраля.