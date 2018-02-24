СМИ: Американским керлингистам по ошибке вручили золото за победу в женском турнире
Организаторы Олимпиады по ошибке вручили золотые медали мужской сборной США по керлингу, предназначенные победителям женского турнира.
Об этом в своем сообщает ESPN.
«Американская команда по керлингу только что осознала, что на врученных ей наградах написано: «золотые медали в женском керлинге», — написала в своем twitter журналистка ESPN Алисса Ренигк.
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