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24 февраля 2018, 19:05 | Керлинг | Советский спорт

СМИ: Американским керлингистам по ошибке вручили золото за победу в женском турнире

Организаторы Олимпиады по ошибке вручили золотые медали мужской сборной США по керлингу, предназначенные победителям женского турнира.

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© AFP 2018

Об этом в своем сообщает ESPN.

«Американская команда по керлингу только что осознала, что на врученных ей наградах написано: «золотые медали в женском керлинге», — написала в своем twitter журналистка ESPN Алисса Ренигк.
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Керлинг

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