СМИ: Американским керлингистам по ошибке вручили золото за победу в женском турнире

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Об этом в своем сообщает ESPN.

«Американская команда по керлингу только что осознала, что на врученных ей наградах написано: «золотые медали в женском керлинге», — написала в своем twitter журналистка ESPN Алисса Ренигк.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The US men's curling team just realized the gold medals they were awarded moments ago say "women's curling gold medal" on them. Their coaches are working on it ... <a href="https://twitter.com/hashtag/pyeongchang2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#pyeongchang2018</a> <a href="https://t.co/PERIMuXN98">pic.twitter.com/PERIMuXN98</a></p>— Alyssa Roenigk (@alyroe) <a href="https://twitter.com/alyroe/status/967333230419554304?ref_src=twsrc%5Etfw">24 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>