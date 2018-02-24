«Лучше можешь? Могу!» Евгения Медведева отвечает на вопросы

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— Какой вопрос вы чаще всего задаете себе?

— Хочу ли я этого на самом деле.

— Какой вопрос задали бы себе на пресс-конференции после произвольной программы?

— Это очень сложно. Мне кажется, журналисты обо всем меня спрашивают. Лучше можешь? Могу!

— Что говорили себе перед выходом на лед?

— Получай удовольствие. Это Олимпийские игры.

— Сложно ли было уснуть в ночь перед выступлением?

— Нет. Перед соревнованиями я всегда засыпаю без проблем, и сплю практически восемь часов — у меня внутренние часы. А после соревнований не сплю очень долго.

— Влюблялись ли вы когда-нибудь? Мешало это или помогало?

— Влюблялась. И это только помогало. Думаю, мама сегодня что-то новое обо мне узнала. Мне уже страшно (Смеется).

— В чем смысл жизни?

— В том, чтобы ей наслаждаться. Быть счастливой.

— 25 февраля у вас встреча с EXO, вашей любимой группой. Когда впервые о них узнали?

— Я слушаю кей-поп, про эту группу узнала два года назад. Monster — первая песня, которую у них услышала. Она так и стала моей любимой, знаю ее наизусть. У меня есть автографы всех участников EXO. Прямо написано: to Evgenia Medvedeva. С пожеланиями.

— Три фильма, которые вы рекомендуете?

— Анна Каренина с Кирой Найтли. Аниме «Твое имя». И классика — «Аватар». Если сериалы, то «Сейлор Мун» и «Шерлок».

— Есть ли у вас страхи, которые приходится преодолевать?

— Я боюсь бабочек. Очень сильно, до истерики. Хотя в детстве я ловила бабочек руками.

— Какие качества цените в людях?

— Искренность.

— Ваш любимый показательный номер?

— «Кукушка», с которой я и выступлю на Олимпийских играх. Иногда делали специальные выступления под конкретную страну. Под Францию и Японию — чтобы порадовать аудиторию.

— Почему катаете «Кукушку» под Полину Гагарину, а не под Виктора Цоя?

— Виктор Цой — это мужской вокал. А у меня женское одиночное катание.

— Хотели бы научиться играть на музыкальных инструментах?

— Покупали акустическую гитару. Я два раза сделала «трынь-трынь» — и хватило.

— Как вы познакомились с Юдзуру Ханю? И можем ли мы когда-нибудь увидеть ваше совместное показательное выступление?

— Показательный номер? Как вы себе это представляете? Наверное, это невозможно. Познакомились на международных соревнованиях, как и со всеми ребятами. Уже не помню, как точно это случилось.

— Что вас так сильно привлекает в японской культуре?

— Спокойствие и уравновешенность.

— Что вам ближе: настоящая русская зима или тропики?

— Русская зима.

— Что может заставить вас заплакать?

— Я человек сентиментальный. Меня можно растрогать до такой степени, что я буду реветь минут двадцать. Даже маленькая фраза может меня растрогать. Какие-то воспоминания. От усталости я не плачу. После фильмов — тоже нет.

— Самая запоминающаяся история проявления любви болельщиков?

— На этих Олимпийских играх весь зал говорил на нашем родном языке. Весь зал в Корее. Думала, такое невозможно. Запомню это на всю жизнь.

— Вы продолжите выступать в следующем олимпийском цикле?

— Да. А вы во мне сомневались? Идем дальше.