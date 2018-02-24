«Лучше можешь? Могу!» Евгения Медведева отвечает на вопросы
Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр Евгения Медведева ответила на вопросы болельщиков во время
видео-конференции Team Russia.
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— Какой вопрос вы чаще всего задаете себе?
— Хочу ли я этого на самом деле.
— Какой вопрос задали бы себе на
— Это очень сложно. Мне кажется, журналисты обо всем меня спрашивают. Лучше можешь? Могу!
— Что говорили себе перед выходом на лед?
— Получай удовольствие. Это Олимпийские игры.
— Сложно ли было уснуть в ночь перед выступлением?
— Нет. Перед соревнованиями я всегда засыпаю без проблем, и сплю практически восемь часов — у меня внутренние часы. А после соревнований не сплю очень долго.
— Влюблялись ли вы
— Влюблялась. И это только помогало. Думаю, мама сегодня
— В чем смысл жизни?
— В том, чтобы ей наслаждаться. Быть счастливой.
— 25 февраля у вас встреча с EXO, вашей любимой группой. Когда впервые о них узнали?
— Я слушаю
— Три фильма, которые вы рекомендуете?
— Анна Каренина с Кирой Найтли. Аниме «Твое имя». И классика — «Аватар». Если сериалы, то «Сейлор Мун» и «Шерлок».
— Есть ли у вас страхи, которые приходится преодолевать?
— Я боюсь бабочек. Очень сильно, до истерики. Хотя в детстве я ловила бабочек руками.
— Какие качества цените в людях?
— Искренность.
— Ваш любимый показательный номер?
— «Кукушка», с которой я и выступлю на Олимпийских играх. Иногда делали специальные выступления под конкретную страну. Под Францию и Японию — чтобы порадовать аудиторию.
— Почему катаете «Кукушку» под Полину Гагарину, а не под Виктора Цоя?
— Виктор Цой — это мужской вокал. А у меня женское одиночное катание.
— Хотели бы научиться играть на музыкальных инструментах?
— Покупали акустическую гитару. Я два раза сделала «трынь-трынь» — и хватило.
— Как вы познакомились с Юдзуру Ханю? И можем ли мы
— Показательный номер? Как вы себе это представляете? Наверное, это невозможно. Познакомились на международных соревнованиях, как и со всеми ребятами. Уже не помню, как точно это случилось.
— Что вас так сильно привлекает в японской культуре?
— Спокойствие и уравновешенность.
— Что вам ближе: настоящая русская зима или тропики?
— Русская зима.
— Что может заставить вас заплакать?
— Я человек сентиментальный. Меня можно растрогать до такой степени, что я буду реветь минут двадцать. Даже маленькая фраза может меня растрогать.
— Самая запоминающаяся история проявления любви болельщиков?
— На этих Олимпийских играх весь зал говорил на нашем родном языке. Весь зал в Корее. Думала, такое невозможно. Запомню это на всю жизнь.
— Вы продолжите выступать в следующем олимпийском цикле?
— Да. А вы во мне сомневались? Идем дальше.
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