Такая Канада дала бы бой России. Но у нее лишь бронза

Как настроиться на матч за третье место?

Найти мотивацию для борьбы за бронзовые медали после чувствительного и обидного поражения в полуфинале — такой была главная задача для канадцев и чехов, переживших накануне сильнейшие разочарования. В том, что обе этих сборных всерьёз рассчитывали выйти в финал, сомневаться не приходиться. «Мы сделали большую глупость — за полминуты взяли и проиграли матч», — сетовал в пятницу нападающий чехов Роман Червенка, комментируя два пропущенных за 27 секунд гола от сборной России. «Мы подвели свою страну. Конечно, бронза — это совсем не то, что мы хотели, но лучше такие медали, чем никаких», — вторил канадский защитник Мэт Робинсон.

После таких мыслей сосредоточиться не на собственном разочаровании, а на новом сопернике в последнем матче на турнире, бывает крайне непросто. «Мы смотрели матч канадцев с Германией и были очень удивлены. Впрочем, после двух периодов немцы могли вести со счётом 6:1, так что итог закономерен, но, всё-таки, в победу Германии никто не верил. Что касается игры за бронзовые медали, то, в каком-то смысле, играть с Канадой даже лучше, чем, например, со Швецией», — отметил тренер чехов Вацлав Проспал.



Не добавил он лишь одного слова — играть с такой Канадой чехам действительно было проще. И дело даже не в том, что на этом турнире Чехия уже побеждала канадцев в серии буллитов. Уровень заинтересованности в бронзе у чехов был в несколько раз выше, чем у гордых североамериканцев, которые на двух последних Олимпиадах неизменно брали золото, и на абсолютно любом турнире ставят только самые максимальные задачи. «Лично я не жду, что Канада бросит играть. У них есть своя гордость, они будут действовать с полной отдачей. И играть, и бороться будут только в полную силу», — возразил Проспал, но эти слова были скорее предупреждением для своих хоккеистов, чем реальная констатация факта.



Последний раз на Олимпийских играх без хоккеистов из НХЛ чехи и канадцы встречались в 1994 году в Лиллехаммере, когда на групповом этапе сборная Канады вырвала победу в овертайме со счётом 3:2, а автором победной шайбы был ставший знаменитым Пол Кария.

Стартовая веселуха

Чехи, только появившись на льду, дали понять, что для них этот бронзовый матч — не пустая формальность. Они были активнее, нацеленнее на ворота. Другими словами, более голодными, чем канадцы. Первую пятиминутку они выиграли вчистую. А потом началось!



Канадцы не могли проснуться ровно до того момента, как не включился Дерек Рой. Бывший игрок «Авангарда» и «Трактора» резко ускорился, а подхвативший атаку Рене Бурк вынудил чехов нарушить правила. «Кленовые» реализовали первую же попытку в матче, а помогла Мэту Робинсону серия рикошетов: как от своих, так и от чужих. Шайбу в итоге засчитали на Эндрю Эббета, но вряд ли он делал сколько-нибудь осмысленное движение.



Мартин Ружичка выходил со скамейки штрафников с нескрываемым чувством вины, ведь именно он стал косвенным виновником шайбы, совершенно не вытекающей из хода игры. Отдохнувший Ружичка остался на льду и не стал доводить до исправительной беседы с Йозафом Яндачем. Обыгравшись с Романом Червенкой, он искупил вину. Сам начал атаку — сам же её и завершил.



Когда соперник наносит столь быстрый ответ, может сложиться впечатление, что голы ему даются гораздо проще, чем вашей команде. Закрадывается чувство несправедливости, опускаются руки. Но всё это не про Канаду. Уже в следующей атаке после гола Ружички они снова вышли вперёд. Причём сделали это совершенно по-канадски: защитник бросил от синей линии, а капитан команды Крис Келли умело подправил шайбу в ворота.

Три шайбы на двоих за 31 секунду — это сумасшествие! То самое, которого так не хватало здесь в Корее на групповом этапе, а уже тем более — в плей-офф.

В первом периоде команды сделали весомую заявку на то, что присвоить себе авторство самого весёлого матча на Олимпиаде. Тем более, что до перерыва зрители увидели ещё один гол. Организовало его второе канадское звено Козун — Рой — Бурк, которое, собственно, и открыто этот ящик Пандоры, заработав удаление.

Где же «режим Гашека»?

После перерыва от уверенных в себе чехов не осталось и следа. Третий канадский гол словно выпустил из них пар, а Яндач в раздевалке не смог подобрать нужных слов. Начало второго периода прошло полностью под диктовку канадцев. Долгое время чехи даже не могли подступиться к воротам Пулина. Родоначальники хоккея коршуном кружили по чешской зоне, готовясь в любой момент добить раненого зверя. А когда чехи приподняли голову и попытались перехватить инициативу, то нарвались на пружинные канадские контратаки.



Если бы канадцы реализовали все свои моменты во втором периоде, счёт мог бы быть и 5:1 и 6:1! С фланга на ворота накатывался Максим Лапьер. С защитником на плечах убегал Рене Бурк. Ну, а Эндрю Эббет имел чистый выход один на один, но переиграть Францоуза ему было не суждено. Не уж то вратарь «Трактора» наконец-то включили «режим Гашека», которым так пугали российскую команду? Вот только за подвиги Паша, как зовут его в Челябинске, взялся слишком поздно.



Что Эббет не забил во втором периоде — забил в третьем. Оформить дубль одному из ассистентов капитана канадской дружины помог Козун, отдавший идеальный прострельный пас. А вот действия чешских защитников были далеки от идеала. Они держали Эббета вдвоём, но поделать ничего не смогли. Зря Томаш Кундратек психовал после взятия ворот. Злиться и обижаться от может только на себя.

Команды словно вспомнили о лихом начале матча. Буквально сразу после второго гола Эббета удалось отличиться Яну Коваржу. Он оказался в нужное врем и в нужном месте, когда шайба сошла с крюка у Романа Горака. Форвард «Витязя» в одиночку отправился спасать Чехию, но провалив миссию, получил поддержку от магнитогорского «сталевара». Случайная пересменка, когда на льду вместе оказались игроки первого и четвёртого звена, обернулись голом надежды. Хилой, но всё же надежды.

Несбывшаяся чешская надежда

Третий период окончательно утвердил матч Канада — Чехия как самый весёлый, а местами и безумный на этой Олимпиаде. Голы сыпались один за другим, а порой получались комичными вроде шестого канадского: «кленовые» запихали шайбу в ворота Францоуза то ли с четвёртого, то ли с пятого раза. Чешские защитники наблюдали за этим издевательством с лучших зрительских мест.



Чехи попытались организовать финальный штурм, но пропустили шестую шайбу в самой концовке, что лишило их шансов на полноценное «возвращение». Однако бойцовских качеств им в этот вечер было не занимать: Червенка продемонстрировал хорошие теннисные навыки и подправил шайбу с лёта, а полторы минуты спустя оформил дубль. Счёт 6:4 дал Яндачу возможность снять вратаря, но чуда не случилось. Канадцы стали обладателями бронзовых наград, сделав для себя медальной и эту Олимпиаду.