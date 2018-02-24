Канадские хоккеисты победили чехов и завоевали бронзовые медали Олимпиады
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Сборная Канады по хоккею со счетом 6:4 одержала победу над командой Чехии в матче за бронзовые медали Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.
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В составе канадцев по две шайбы забросили Эндрю Эббетт (9-я, 46-я минута) и Крис Келли (10, 50), также голами отметились Дерек Рой (16) и Войтек Вольски (56). У чехов отличились Мартин Ружичка (10), Ян Коварж (47) и Роман Червенка (57, 58). Встречу обслуживали российские судьи Константин Оленин (рефери) и Александр Отмахов (лайнсмен), а также два арбитра из США.
Канадцы девять раз становилась победителем хоккейного олимпийского турнира, в том числе на Олимпиадах в Ванкувере (2010) и Сочи (2014). В активе канадцев также четыре серебряные награды.
Сборная Чехии, заняв четвертое место, показала свой лучший результат на трех последних Олимпиадах, в Ванкувере и Сочи чехи занимали седьмое место. Последний раз на пьедестал Олимпийских игр чешская сборная поднималась в Турине в 2006 году, когда завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную России (3:0).
В финальном матче сыграют российские и немецкие хоккеисты. Встреча пройдет 25 февраля, начало — 7:10 мск. В полуфинале россияне обыграли чехов (3:0), а немцы — канадцев (4:3).
Национальная хоккейная лига (НХЛ) не стала приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира, поэтому спортсмены из НХЛ не выступают на Играх-2018. НХЛ с 1998 года делала паузу в чемпионате на время Олимпиады.
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|24 Февраля, 15:10
|Зрители 4807
|Матч за 3-е место
|Gangneung Hockey Centre
|Йозеф Яндач
|Уилли Дежарден
|Францоуз П. 57:00 (Францоуз П. 57:55-58:16)
|Пулен К.
|1-й период
|07:21
|Мартин Ружичка
|Эндрю Эббетт (М. Робинсон, М-А. Граньяни)
|08:57
|09:13
|Мартин Ружичка (Р. Червенка)
|Крис Келли (К. Голубеф, Р. Клинкхаммер)
|09:28
|Коди Голубеф
|11:42
|Дерек Рой (Б. Козун, Р. Бурк)
|15:57
|2-й период
|28:02
|Мартин Эрат
|Дерек Рой
|34:33
|3-й период
|Эндрю Эббетт (К. Голубеф, Б. Козун)
|45:50
|46:36
|Ян Коварж (Р. Горак, М. Ржепик)
|Крис Келли (Р. Клинкхаммер)
|49:37
|Войтек Вольски (К. Хауден)
|55:23
|56:26
|Роман Червенка (Я. Накладал, Т. Мертль)
|Войтек Вольски
|56:55
|57:55
|Роман Червенка (Р. Горак, В. Мозик)
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)