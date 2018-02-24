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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 11
2 Германия 13 8 7
15 Россия 1 6 9
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24 февраля 2018, 17:42 | Хоккей | ТАСС

Канадские хоккеисты победили чехов и завоевали бронзовые медали Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Сборная Канады по хоккею со счетом 6:4 одержала победу над командой Чехии в матче за бронзовые медали Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

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© РИА "Новости"

В составе канадцев по две шайбы забросили Эндрю Эббетт (9-я, 46-я минута) и Крис Келли (10, 50), также голами отметились Дерек Рой (16) и Войтек Вольски (56). У чехов отличились Мартин Ружичка (10), Ян Коварж (47) и Роман Червенка (57, 58). Встречу обслуживали российские судьи Константин Оленин (рефери) и Александр Отмахов (лайнсмен), а также два арбитра из США.

Сборная Канады в третий раз в истории завоевала бронзовые медали Олимпиады, ранее канадцы становились третьими на Играх в Картина д’Ампеццо (1956 год) и Гренобле (1968).

Канадцы девять раз становилась победителем хоккейного олимпийского турнира, в том числе на Олимпиадах в Ванкувере (2010) и Сочи (2014). В активе канадцев также четыре серебряные награды.

Сборная Чехии, заняв четвертое место, показала свой лучший результат на трех последних Олимпиадах, в Ванкувере и Сочи чехи занимали седьмое место. Последний раз на пьедестал Олимпийских игр чешская сборная поднималась в Турине в 2006 году, когда завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную России (3:0).

В финальном матче сыграют российские и немецкие хоккеисты. Встреча пройдет 25 февраля, начало — 7:10 мск. В полуфинале россияне обыграли чехов (3:0), а немцы — канадцев (4:3).

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не стала приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира, поэтому спортсмены из НХЛ не выступают на Играх-2018. НХЛ с 1998 года делала паузу в чемпионате на время Олимпиады.
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24 Февраля, 15:10 Зрители 4807 Матч за 3-е место Gangneung Hockey Centre
Чехия 4:6
(1:3, 0:0, 3:3)
Канада
Главные тренеры
Йозеф Яндач Уилли Дежарден
Вратари
Францоуз П. 57:00 (Францоуз П. 57:55-58:16) Пулен К.
1-й период
07:21 Мартин Ружичка
Эндрю Эббетт (М. Робинсон, М-А. Граньяни) 08:57
09:13 Мартин Ружичка (Р. Червенка)
Крис Келли (К. Голубеф, Р. Клинкхаммер) 09:28
Коди Голубеф 11:42
Дерек Рой (Б. Козун, Р. Бурк) 15:57
2-й период
28:02 Мартин Эрат
Дерек Рой 34:33
3-й период
Эндрю Эббетт (К. Голубеф, Б. Козун) 45:50
46:36 Ян Коварж (Р. Горак, М. Ржепик)
Крис Келли (Р. Клинкхаммер) 49:37
Войтек Вольски (К. Хауден) 55:23
56:26 Роман Червенка (Я. Накладал, Т. Мертль)
Войтек Вольски 56:55
57:55 Роман Червенка (Р. Горак, В. Мозик)
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Тимоти Майер (США)

Хоккей

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