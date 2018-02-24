Фото дня: норвежские керлингисты с бронзовыми медалями Олимпиады
Бронзовые медали Олимпиады были вручены норвежским керлингистам Магнусу Недреготтену и Кристин Моэн Скаслиен сегодня в Пхенчхане.
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Они специально вернулись в Корею, чтобы получить медали лично.
Напомним, Александр Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой выиграл бронзу Олимпиады в Пхенчхане в дисциплине
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