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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 11
2 Германия 13 8 7
15 Россия 1 6 9
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24 февраля 2018, 17:46 | Керлинг | Спорт-Экспресс

Фото дня: норвежские керлингисты с бронзовыми медалями Олимпиады

Бронзовые медали Олимпиады были вручены норвежским керлингистам Магнусу Недреготтену и Кристин Моэн Скаслиен сегодня в Пхенчхане.

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Они специально вернулись в Корею, чтобы получить медали лично.

Напомним, Александр Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой выиграл бронзу Олимпиады в Пхенчхане в дисциплине дабл-микст. Однако позднее допинг-проба дала положительный результат на мельдоний, и спортсмены лишились бронзы.
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Керлинг

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