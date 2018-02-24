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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 11
2 Германия 13 8 7
15 Россия 1 6 9
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24 февраля 2018, 17:35 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Норвежский журналист: Успех Большунова и Ларькова выглядит подозрительным

Норвежский журналист Пер Анджелл Бернтсен выразил сомнение в чистоте российских лыжников на Олимпиаде в Пхёнчхане.

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© AFP 2018

«Никогда я не был так счастлив победе финского лыжника. Альтернатива была гораздо хуже. Не то, чтобы я подозревал Александра Большунова. Я буду считать его чистым, пока не доказано обратное, или «абсолютно чистым», как любят говорить русские. Но проблема в том, что все руководители сборной России на Олимпиаде в Сочи работают до сих пор. Я лично видел, как Елена Вяльбе на трибуне сидела в форме с российской символикой и общалась по рации с другими членами команды.

После гонки я увидел менеджера Юрия Чарковского, который был замешан в первом скандале, связанном с употреблением русскими эритропоэтина в 90-х. Оба специалиста, мягко говоря, имеют допинговую печать, и оба являются ключевыми звеньями нынешней команды Олимпийских атлетов из России на Олимпиаде в Пхёнчхане. Присутствие этих людей делает подозрительными успехи Большунова и Ларькова.

Доверия не становится больше, учитывая, что уже два россиянина сдали положительные допинг -пробы в кёрлинге и бобслее. Это говорит о том, что правильнее было бы запретить россиянами участвовать в Играх, но их всё же допустили под нейтральным флагом. Русские кусают за палец того, кто протянул им руку. В этой связи борьба Сундбю с Харви за четвёртое место кажется логичной, учитывая то, кто их обошёл.

Ещё один момент заключается в том, что, по словам тренеров, Большунов был госпитализирован за две недели до Олимпиады с высокой температурой. Трудно поверить, что человек прилетает на Игры из больницы и сразу выигрывает три медали. ", — написал Бернтсен в своей колонке на сайте телеканала TV2.
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