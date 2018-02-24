Расписание видеотрансляций Олимпиады: 25 февраля
Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. В последний день Олимпиады разыграют четыре комплекта медалей, а также пройдет церемония закрытия Игр. Не пропустите!
Видеопоток Telesport 2
3:25 — 6:00 — Фигурное катание. Показательные выступления.
7:00 — 10:00 — Хоккей. Мужчины, финал. Россия — Германия (разыгрываются медали)
13:45 — 16:00 — Церемония закрытия.
Видеопоток Telesport 3
3:25 — 6:30 — Бобслей. Мужчины, четверки. 3-й и 4-й заезды (разыгрываются медали)
9:05 — 11:20 — Лыжи. Женщины, гонка на 30 км (разыгрываются медали)
Видеопоток Telesport 4
3:00 — 6:25 — Керлинг. Женщины, финал (разыгрываются медали)
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