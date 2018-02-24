Расписание видеотрансляций Олимпиады: 25 февраля

ПХЕНЧХАН, 25 фев — РИА Новости, Василий Конов-мл. Заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором может быть принято решение о снятии временного отстранения Олимпийского комитета России (ОКР), продолжилось в Пхенчхане.