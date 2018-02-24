Евгения Медведева: Я похожа на Анну Каренину

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Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Пхенчхана

Они вошли в зал c медалями. Каждая с двумя. Алина Загитова — с золотом и серебром, а Евгения Медведева — «с двумя близняшками». Так она сама теперь называет свои награды. И кажется, совсем уже не печалится.

Эти девушки — гордость России на этой Олимпиаде. И неудивительно, что именно Медведева (снова, как и в декабре на судьбоносном заседании) только что выступала перед исполкомом МОК вместе с главой делегации Станиславом Поздняковым. Она верит, что нам вернут флаг. И сделала для этого все, что могла — прямо как на льду.

— Господин Бах нас тепло принял, — начала Медведева, которая, как и раньше, говорила больше Загитовой. — Меня все поздравили с удачным выступлением. Люди сказали, что их вдохновляет то, чем мы занимаемся. Во время выступления я вспомнила много моментов, связанных с Олимпиадой. И поняла, что хочу снова это испытать. Я лично очень рада присутствовать здесь. И то, что нам предоставили возможность соревноваться, это тоже хорошо. Сейчас исход может быть разным. Но я надеюсь, все будет хорошо!

— Евгения, вы сказали, что снова хотите это испытать. Значит ли, что поедете на следующую Олимпиаду? — задаю вопрос.

— Да. Я хочу этого и буду участвовать в Олимпийских играх в Пекине!

— Главный сюрприз этой Олимпиады? И тяжело ли вам себя чувствовать настоящей звездой?

— По поводу сюрприза — я не была готова к такой спокойной обстановке. Всегда слышала разное про Олимпиады. Из уст людей, которые по несколько раз выступали на Играх, я думала, что это очень нервный праздник. А для меня Олимпиада прошла даже спокойнее чемпионата мира и некоторых этапов Гран-при. А что касается популярности, то во время Игр на меня подписалось еще 200 тысяч человек в Инстаграм!

— Что для вас значит работа с тренером Этери Тутберидзе?

— Она меня вырастила. С семи лет и по сей день я тренировалась под ее началом, и очень много черт ее характера перешло мне. В хорошем смысле некоторая жесткость, упорство. Она учит идти вперед и не сдаваться. Этого человека не сломит ничего и никогда. Она выходит с нами на лед и вкладывает всю душу в нас и в наше любимое дело.

МОРОЖЕНОЕ ДЛЯ ЗАГИТОВОЙ

Загитова говорила редко, но некоторые фразы взрывали зал. К примеру, Алина рассказала, что суеверна — и всегда выходит на лед с правой ноги. А еще ответила на вопрос о маленьком подарке самой себе в честь победы:

— Мне разрешили съесть мороженое. Одно. Но главная награда — вот она, золотая медаль. Непередаваемое чувство. Я спала с ней. И когда проснулась, наконец, почувствовала, что стала чемпионкой.

Рядом с девушками сидел и их хорегораф — Даниил Глейхенгауз. Он представлял недоступную для публики Тутберидзе.

— Очень рад здесь находиться, но был бы еще больше рад, если бы здесь была высокая кудрявая женщина — Этери Георгиевна, — сказал хореограф. — Для нас огромное удовольствие работать с двумя спортсменками такого уровня. Как оставаться объективными? Легко. Внимание разделяем поровну. Каждая девочка получает столько внимания, сколько нужно.

ЧТО ОНИ ЧИТАЮТ?

Также он рассказал о впечатляющей программе Медведевой «Анна Каренина».

— Эту программу мы сначала задумали как показательную, — напомнил Глейхенгауз. — Ночами на сборах в Новогорске ставили номер. Но он так пошел, и так приятно было над ним работать, очень легко и быстро все получилось! Женя поехала с номером в Японию, принят он был замечательно, и тогда мы решили сделать из показательного номера целиковую программу.

И тут же вопрос Медведевой.

— А вы читали Анну Каренину? Как вам этот персонаж?

— И читала, и смотрела несколько экранизаций. Моя программа поставлена по мотивам современной экранизации, по фильму с Кирой Найтли. И, да, ее образ меня очень вдохновил! Мне кажется, мы и внешне похожи, и похожи внутренне.

— На Найтли или Каренину? — уточняю.

— На Каренину в исполнении Найтли! Но «Каренина» — все-таки не самая любимая книга. Самая — это сборник рассказов Рэя Бредберри. Главный же для меня рассказ — «Марсианин». Читала несколько раз, всякий раз нахожу что-то новое.

— А я книг не читаю, читаю учебники! — улыбнулась в свою очередь Загитова. — Надо готовиться к экзаменам.

«ПОКАЖУ СВОЮ ДУШУ»

Кстати, насчет мороженого. Медведева рассмеялась, что ей тренеры ничего лишнего из еды не позволили. Зато можно было заняться другим.

— Люблю не спать! И за ту ночь после программы столько всего продумала! В Японии на сборах я решила, что нужно начать вести дневник. И сейчас полночи сидела и записывала свои мысли.

Эти мысли, которых Евгения совсем не стесняется, она воплотит в показательной программе.