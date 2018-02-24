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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 11
2 Германия 13 8 7
15 Россия 1 6 9
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24 февраля 2018, 17:24 | Зимние | БЕЛТА

Белорусские спортсмены не смогли завоевать награды в предпоследний день Олимпиады

24 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. В предпоследний день Олимпийских игр в Пхенчхане белорусские спортсмены не смогли порадовать болельщиков завоеванными наградами, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня шансы попасть на пьедестал почета имели наши конькобежцы, выступавшие в финалах масс-старта. Однако в решающем забеге женских состязаний Марина Зуева оказалась на 6-м месте, у мужчин Виталий Михайлов занял 7-ю итоговую позицию.

Единственный белорусский участник лыжного марафона на 50 км Михаил Семенов пришел к финишу 44-м.

За день до финиша XXIII зимней Олимпиады ее медальный зачет по-прежнему возглавляет команда Норвегии, у которой 38 наград — 13 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых. Белорусские олимпийцы занимают 14-е место, имея 3 медали — два золота и одно серебро. Всего на олимпийский подиум поднимались представители 30 команд.

Участникам Игр в Пхенчхане осталось разыграть всего 4 комплекта наград.
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