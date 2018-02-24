Белорусские спортсмены не смогли завоевать награды в предпоследний день Олимпиады
24 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. В предпоследний день Олимпийских игр в Пхенчхане белорусские спортсмены не смогли порадовать болельщиков завоеванными наградами, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня шансы попасть на пьедестал почета имели наши конькобежцы, выступавшие в финалах
Единственный белорусский участник лыжного марафона на 50 км Михаил Семенов пришел к финишу 44-м.
За день до финиша XXIII зимней Олимпиады ее медальный зачет
Участникам Игр в Пхенчхане осталось разыграть всего 4 комплекта наград.
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