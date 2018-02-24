Немецкое хоккейное чудо. Как оно стало возможным

ПОТЕРИ НЕВЕЛИКИ

Если кто и должен сказать от всей души спасибо за нынешнюю Олимпиаду в адрес НХЛ и в меньшей степени МОК, так это сборная Германии. В идеальном мире, где Томас Бах и Гэри Бэттмен ударили бы по рукам с белоснежными улыбками на холеных лицах, немцы помощь из-за океана получили бы серьезную.

Молодой нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — восходящая звезда НХЛ. Перешедший недавно в «Лос-Анджелес» из «Аризоны» форвард Тобиас Ридер очень хорош во втором-третьем звеньях любого клуба. Опытнейший защитник «Айлендерс» Деннис Зайденберг выигрывал в 2011 году Кубок Стэнли с «Бостоном». Вратари Филипп Грубауэр («Вашингтон») и Томас Грайсс («Айлендерс») у себя клубах являются вторыми номерами, но постоянно имеют игровую практику. Силовой нападающий Том Кюнхакль, сын самого известного хоккеиста в истории немецкого хоккея Эрика Кюнхакля, по уровню таланта до отца и близко не дотянулся. Но зато уже выиграл два Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». А еще есть защитник «Анахайма» Корбиниан Хольцер. Однако очевидно, что немцы от отсутствия НХЛ проиграли меньше любой топ-сборной или швейцарцев. Именно их сборная Германии одолела в овертайме в 1/8 финала (2:1).

Все немецкие игроки выступают в домашнем чемпионате. В Европе он котируется шестым после КХЛ, шведской, финской, чешской и швейцарской лиг. Если судить по Лиге чемпионов, а другой критерий для оценки клубного хоккея подобрать сложно, то немцы не блещут. Возможно, многие команды до сих пор относятся к этому турниру не до конца серьезно. За четыре года его существования немцы дальше 1/8 финала ни разу не продвинулись.

БЕЗ БАЗОВОГО КЛУБА

Вместе с тем считать внутренний чемпионат проходным — это явное проявление снобизма. В Германии полно бывших энхаэловцев. Да и в нынешней сборной ключевыми фигурами являются защитник Кристиан Эрхофф, игравший на Кубке мира за сборную Европы полтора года назад, и нападающий Марцель Гок. Первый с учетом плей-офф провел в НХЛ больше 850 матчей, второй — свыше 700. Это уровень!

В чемпионате в последние годы доминирует «Мюнхен», взявший два титула подряд и лидирующий в нынешнем сезоне с 35 победами в 49 играх. Он, так же как и «Мангейм», представлен в олимпийской команде шестью игроками. «Айсбэрен», «Кельн» и «Нюрнберг» делегировали по три человека, «Вольфсбург» — двоих, «Ингольштадт» — одного. Говорить о базовом клубе, вспоминая СКА, не приходится. Хотя у «Мюнхена», благодаря корпорации «Ред Булл», самый большой бюджет в лиге. В целом, турнир достаточно ровный, есть свои лидеры и аутсайдеры. Однако огромного разрыва в классе между командами нет, поэтому упорных матчей хватает.

Игроки в сборной собраны по мировым меркам средние. Звезд уровня Ковальчука, Дацюка, Гусева, Капризова в сборной Германии нет. Однако для Европы немцы можно считать вполне квалифицированными мастерами. Несколько лет назад немецкий нападающий Феликс Шютц провел хороший сезон в «Адмирале», набрав 38 очков и став лучшим бомбардиром команды, дебютировавший в КХЛ. В России он не задержался, но за два года поиграл за четыре клуба. Очень хорош 22-летний форвард чешского происхождения Доминик Кахун, к которым присматриваются клубы НХЛ. Крепко сбитая, ровная, очень дисциплинированная и противная для соперников команда — эта и есть нынешняя сборная Германии.

УСПЕХИ И ТРЕНЕРЫ

В новейшей истории она не часто, но удивляла и раньше. Например, в 1992 году немцы на Олимпиаде в Альбервиле уступили Канаде в четвертьфинале только в серии послематчевых бросков. В 2010 году сборная Германии на домашнем чемпионате мира дошла до полуфинала, где пропустила от россиян решающую шайбу от Дацюка за две минуту до конца третьего периода и проиграла 1:2.

Через год немцы в группе оказались сильнее — 2:0, не дав забить русской атаке во главе с Ковальчуком, Радуловым, Морозовым и Зариповым. Тогда немцев тренировал известный в прошлом защитник «Колорадо», обладатель Кубка Стэнли Уве Крупп. Сейчас он работает в «Айсбэрене». Именно Крупп заставил поверить игроков в свои силы, сумев поменять их менталитет. После его ухода сборная Германии попала в кризис, связанный с плохим подбором тренерских кадров.

Швейцарец Якоб Колликер, а потом канадский итальянец Пэт Кортина завалили все, что можно. На Олимпиаду в Сочи немцы даже не попали. Очень вовремя вспомнили о Марко Штурме. Известный в прошлом нападающий провел свыше тысячи матчей в НХЛ, преимущественно за «Сан-Хосе» и «Бостон». В сборной Германии он оказался в роли совместителя, заняв посты главного тренера и генерального менеджера. Штурм со своей работой справляется на «отлично». На чемпионатах мира при нем немцы дважды доходили до 1/8 финала, причем на турнире в Москве уступила в 2016 году хозяевам (1:4), ведя в счете после первого периода.