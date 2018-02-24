Южнокорейский конькобежец Ли Сын Хун завоевал золото Олимпиады в масс-старте
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Южнокорейский конькобежец Ли Сын Хун выиграл золотую медаль в
масс-старте на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Южнокорейский спортсмен финишировал первым и заработал 60 очков. Второе место занял бельгиец Барт Свингс (40), третьим стал голландец Кун Вервей (20), для которого эта медаль стала второй на Играх в Пхёнчхане. Ранее он выиграл бронзу в составе сборной Нидерландов в командной гонке преследования, также Вервей является чемпионом и серебряным призером Игр в Сочи.
29-летний Ли Сын Хун стал двукратным олимпийским чемпионом. Первое золото он выиграл в Ванкувере в 2010 году на дистанции 10000 метров, также в его активе три серебра Олимпиад. Ли Сын Хун является чемпионом мира 2016 года в
Сборная Южной Кореи выиграла первое золото Игр в Пхёнчхане в конькобежном спорте. Ранее хозяева завоевали четыре серебра и две бронзы. Для южнокорейской команды это золото стало пятым на Олимпиаде. Всего в активе сборной Южной Кореи 15 медалей (5 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые), по общему числу медалей хозяева Игр-2018 превзошли свой самый лучший результат в истории — 14 медалей на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году.
Российские спортсмены не участвовали в
Правила гонки
Трижды за забег конькобежцы преодолевают промежуточный спринт, победитель спринта определяется после четвертого, восьмого и 12-го кругов. Первые три спортсмена на каждом из промежуточных спринтов получат по пять, три и одному очку соответственно. За первое место на финише конькобежец получит 60 очков, за второе — 40, за третье — 20.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter