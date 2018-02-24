Американским кёрлингистам по ошибке вручили медали за победу в женском турнире
Мужской сборной США во время церемонии награждения турнира по кёрлингу на Олимпиаде в Пхёнчхане по ошибке вручили золотые медали, предназначенные для победительниц женских соревнований.
Позднее организаторы исправили путаницу и заменили американцам награды.
«Американская команда по кёрлингу только что поняла, что на врученных ей наградах написано: «золотые медали в женском кёрлинге», — написала на своей странице в сети «Твиттер» журналистка ESPN Алисса Рёнигк.
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