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Зимние игры в Пхёнчхане
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24 февраля 2018, 17:11 | Керлинг | Чемпионат.com

Американским кёрлингистам по ошибке вручили медали за победу в женском турнире

Мужской сборной США во время церемонии награждения турнира по кёрлингу на Олимпиаде в Пхёнчхане по ошибке вручили золотые медали, предназначенные для победительниц женских соревнований.

Позднее организаторы исправили путаницу и заменили американцам награды.

«Американская команда по кёрлингу только что поняла, что на врученных ей наградах написано: «золотые медали в женском кёрлинге», — написала на своей странице в сети «Твиттер» журналистка ESPN Алисса Рёнигк.
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Керлинг

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